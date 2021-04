El Puerto de València descarta un nuevo estudio ambiental de la polémica ampliación pese a reconocer la afección en las playas del sur

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, ha descartado este viernes la tramitación de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para la polémica ampliación norte del Puerto.

Martínez ha justificado esta decisión en que el informe jurídico de Puertos del Estado considera que la DIA de 2007 sigue vigente y ha asegurado que se seguirán los recomendaciones en cuanto a que la intensificación de los dragados no incrementen los vertidos al litoral y en cuanto a la reutilización de los materiales sobrantes de las demoliciones en el relleno de las explanadas de los muelles. Además, ha comentado que la tramitación de una nueva evaluación ambiental simplificada demoraría el proyecto como mínimo tres años.

Y eso, pese que ha reconocido que el Puerto es responsable parcialmente del proceso de erosión que sufren la playas del Parque Natural de la Albufera. De hecho, ha citado parte de las conclusiones del estudio 'Ánálisis de los factores que han condicionado la evolución histórica de las playas en el entorno del Puerto de València' realizado por la Universidad Politécnica de València en octubre de 2020.

Según Martínez, el estudio concluye que las costas se han degradado por el calentamiento global, lo que ha acelerado la tasa de ascenso de las temperaturas desde los años 90, coincidiendo con un acusado aumento del nivel del mar de entre 2,4 y 8,7 milímetros al año, lo que ha hecho que las playas hayan retrocedido más de 7 metros desde entonces.

Además, añade como factores que contribuyen a la erosión la construcción de infraestructuras que implican supresión de dunas, las intervenciones en los ríos que han supuesto un 48% de pérdidas de aportes a la costa, mientras el 52% restante de la falta de aportes estaría causado por las sucesivas ampliaciones del Puerto, especialmente a la ampliación sur del año 1986.

Con todo, la adjudicación de la concesión de la nueva terminal a la empresa TIL, filial de MSC, no será inminente. Martínez ha explicado que antes de presentará el proyecto definitivo de los nuevos muelles, algo que se prevé para el mes de julio. En ese proyecto que se encuentra en fase de redacción se incluirá un anexo con las recomendaciones de Puertos del Estado, así como la justificación solicitada por el Ministerio de Transición Ecológica que argumente por qué no requiere de una nueva DIA.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha participado en la comparecencia y ha puesto en valor el acuerdo alcanzado en el pleno de este jueves en el que entre otras cosas, se pide al Puerto de València que tramite nuevos informes ambientales referentes al incremento de tráficos marítimos y terrestres, al impacto paisajístico y al aumento del volumen de dragados previstos.

Ribó ha insistido en que para el Ayuntamiento la DIA de 2007 sigue sin ser válida y sobre el sentido de su voto en el momento de la adjudicación, a preguntas de elDiario.es, ha comentado que dependerá de los estudios y las medidas paliativas que se hagan: "Si hay un estudio serio de impacto ambiental que nos diga que no es viable la ampliación se tendrá que acatar por parte de todos y si por contra, ese estudio dijera que sí es viable con ciertas modificaciones se debería de estudiar nuevamente por el Ayuntamiento".

Protestas de entidades vecinales y acologistas

Poco antes de la reunión del consejo de administración, a las 10.00 horas, se ha producido una concentración de protesta contra la ampliación del Puerto de València en la que han participado la Comissió Ciutat-Port y la plataforma Fridays for Future (FFF) de València.

Ambas entidades solicitan la paralización de la ampliación al considerarla insostenible económicamente y ambientalmente, por el incremento de las emisiones que implicaría el aumento del tráfico marítimo y terrestre. La Comissió Ciutat-Port ha insistido en que si no se paraliza la ampliación portuaria, se recurrirá en los tribunales.

FFF València ha asegurado que “esta ampliación no se ha decidido de manera democrática, si no por los intereses de las grandes empresas, que no tienen en cuenta a la ciudadanía valenciana y mucho menos a sus jóvenes, que seremos los que tendremos que pagar las consecuencias de la mega ampliación”.

La entidad ha recordado que los políticos valencianos firmaron ante la organización juvenil en junio de 2019 el documento “Compromiso Político de Emergencia Climática”, y que de llevarse a cabo la ampliación, quedaría en papel mojado.

Compromís exige que se paralice

Los tres portavoces de Compromís por València se han reunido con la Federación de Asociaciones de Vecinos para crear sinergias y plantear acciones conjuntas contra la insostenible ampliación del puerto que plantea la construcción de un mega polígono industrial en la fachada marítima de València amenazando de muerte los barrios marítimos de la ciudad así como las playas del sur.

El objetivo es evitar una trágica pérdida y desaparición de las playas de la ciudad de València, así como un tráfico pesado de camiones excesivo, un sacrificio demasiado grande que requiere, como mínimo, una nueva Declaración de Impacto Ambiental; ya que la actual es de 2007, y desde Compromís se considera que ha perdido completamente la vigencia, porque los datos y la evaluación tienen ya quince años de antigüedad.

Por este motivo, Compromís ha iniciado una ronda de reuniones con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que continuará con las diferentes asociaciones de vecinos de los barrios más afectados por la ampliación como son los de Nazaret, el Cabanyal, el Grau y todos los pueblos del Sur de València ciudad.

Desde Compromís se tiene muy clara la defensa de la ciudad de València y los intereses de su ciudadanía por delante de los intereses particulares de una empresa, "por eso pensamos que para un marcro proyecto como es la ampliación del puerto hay que contar con la opinión de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, en ese sentido nos hemos reunido con la Federación de vecinos de la ciudad de València", ha dicho la portavoz Papi Robles.

Asimismo, representantes de la coalición valencianista mantendrán reuniones también con todas las plataformas ecologistas que cuestionan la legalidad de la decisión de Puertos del Estado de dar vía libre a esta insostenible ampliación del Puerto. "Destacamos las sinergias comunes ante los retos actuales de modelo de ciudad", ha indicado la portavoz Pilar Soriano.

Compromís per València exige la paralización del actual proyecto de ampliación Norte del Puerto de València e insta a la Autoridad Portuaria de València a llevar a cabo un nuevo Plan Estratégico para el Puerto que tenga en cuenta la emergencia climática, sanitaria y económica actual; un Plan que respete la opinión de la ciudadanía y de la ciudad en la que se ubica. Y exige al Gobierno Central que sea coherente con las leyes que aprueba y que respete las competencias con las que se ha dotado al Ministerio de Transición Ecológica.

Finalmente, el Portavoz Natxo Serra, ha dicho que "la ampliación norte del Puerto de València se está planteando sin contar con la ciudadanía cuando los efectos negativos los sufrirán todas las personas que habitan en València y su área metropolitana. No se ha proporcionado toda la información sobre sus consecuencias"