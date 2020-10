¿Cómo puedo saber si tengo corriente trifásica o monofásica?

Perico nos escribe a raíz del artículo que publicamos el pasado domingo sobre calentadores sin tanque: "me pareció un aparato muy interesante y muy reveladoras las desventajas que tiene. Incluso así, creo que puede serme interesante instalarme uno. Respecto a la potencia contratada, no es problema porque tengo la más alta para doméstico, pero no sé si será un problema el tema de la corriente trifásica. ¿Cómo puedo saber si la mía es trifásica o de la normal?"

Por "normal", Perico se refiere a la corriente monofásica, que en efecto es la mayoritaria en los hogares españoles y por tanto la más normal. No obstante, no hay ningún impedimento técnico para que una casa tenga corriente trifásica; lo que ocurre es que al ser la mayoría de electrodomésticos vendidos monofásicos, es más fácil funcionar con corriente monofásica.

Dicho esto, funcionarían igual con corriente trifásica, aunque no estén pensados para la misma y tal vez nos habían saltar los plomos más de lo habitual. Veremos más adelante por qué. Por lo pronto, lo primero es explicar las diferencias entre corriente trifásica y monofásica.

Corriente monofásica

Es, como hemos dicho, la más habitual en hogares y viviendas de todo tipo y dimensión. Se caracteriza por ser corriente alterna suministrada en una sola fase. El voltaje de la instalación puede ser de 220 voltios (v) o bien 230 v. En función del mismo, la potencia máxima que soportan es de 13,86 kW (220 v) o en 230 v de 14,49 kW.

Corriente trifásica

Se trata de una corriente alterna de tres fases iguales, en la que la potencia se suministra dividida en estas tres fases. Las instalaciones de corriente trifásica se utilizan mayormente en locales comerciales e industriales, así como en escaleras comunitarias donde hay ascensores, bombas y otros dispositivos, ya que racionaliza mejor los requerimientos de potencia. Su voltaje suele estar entre los 380 y los 400 voltios y la potencia máxima es de 15 kW.

¿Cómo sé si tengo corriente trifásica o monofásica?

Es sumamente sencillo. Basta con ir al cuadro eléctrico y comprobar el aspecto de los ICP, es decir de los interruptores que activan las distintas zonas de la instalación eléctrica de la casa, los mismos que suelen bajar cuando saltan los plomos. Si se trata de una instalación monofásica, tendrán este aspecto:

En cambio si la instalación es trifásica, su aspecto será el siguiente:

¿Puedo utilizar un aparato trifásico en una corriente monofásica?

Sí podemos, nos bastará con un rectificador de corrientes en el caso de que el aparato deba ir conectado directamente a la alimentación, o bien con un adaptador de enchufe monofásico a trifásico. Y también podemos hacerlo al revés, esto es usar un aparato monofásico en instalación trifásica.

No obstante, debemos ser conscientes de que los aparatos monofásicos están pensados para instalaciones monofásicas y los trifásicos para las trifásicas. Blanco y en botella: no funcionarán tan óptimamente en cruzado.

Así, los electrodomésticos trifásicos darán un gran gasto en instalaciones monofásicas, pues están pensados para dividir la potencia en tres. Por la misma razón, un dispositivo monofásico de potencia media alta en una instalación monofásica nos hará saltar los plomos continuamente, ya que está pensado para recibir toda la potencia en una sola fase.

