Gana espacio en tu tendedero: trucos para colocar la ropa de manera eficiente

En otoño e invierno, al llevar prendas más voluminosas, hacemos un uso más frecuente de la lavadora. Tras lavar toca tender, una tarea que no siempre es del gusto de todos y para la que necesitamos más espacio en el tendedero durante estos meses.

Aquí te explicamos cómo hacerlo con trucos para que tus prendas no se estropeen, mantengan la calidad, quepan en el tendedero sin amontonarse y utilices la plancha lo imprescindible una vez están secas. Siempre hemos escuchado eso de que si tendemos bien la ropa no es necesario después usar la plancha, y lo vamos a comprobar a continuación.

Antes de ponerte a tender es importante recordar una serie de cuestiones:

Tender las prendas blancas al sol es perfecto porque les da más luminosidad y ayuda a que no amarilleen, pero con la ropa de color ocurre justo lo contrario, por lo que hay que darles la vuelta para que no se decoloren, en el caso de tender en exteriores.

Las pinzas deben colocarse solo cuando no nos quede más remedio. En ningún caso en las prendas delicadas y siempre mejor colocarlas en las costuras, en los bajos o en la zona de las axilas para evitar las marcas.

No debes dejar mucho tiempo la ropa en la lavadora después de que el programa haya terminado, ni tampoco tendida una vez seca. Las cuerdas o el tendedero plegable han de estar, preferiblemente, en un espacio de ventilación. Esto permite que la ropa mantenga su calidad durante más tiempo.

Ante de tender la ropa hay que sacudirla bien. De este modo, tendrá menos arrugas y se da la posibilidad de que se desprenda alguna pelusa que se haya quedado pegada en la lavadora.

No se recomienda colgar ropa que esté muy mojada porque el peso hará que se estire. Esto también se aplica a prendas muy pesadas o jerseys delicados. En ese caso, lo mejor es colocarlas de forma horizontal sobre el tendedero.

Para realizar esta tarea cotidiana de una manera eficiente, ser capaces de colocar más prendas en el tendederos y que se sequen lo más rápido posible Estela Moreno, creadora de contenido especializada en limpieza y organización de casa, ofrece unas recomendaciones muy preciadas en este vídeo. La clave se encuentra en colocar cada tipo de prenda de una manera particular.

En el caso de los pantalones largos, que solemos colocar por la mitad en una de las varillas del tendedero ocupando casi toda su extensión, lo recomendable es doblarlos por la mitad a lo largo y situarlos de forma que se cuelgue una pernera por la varilla de delante y la segunda por la que se encuentra detrás. Otra opción sería colgarlos por los bajos para que el peso de la cintura haga que se estiren un poco y se eliminen arrugas. Las faldas, mejor tenderlas por la cintura.

Camisas, colgadas en las perchas

Para colgar camisas y blusas en el tendedero, el consejo pasa por evitar las pinzas a toda costa y colgarlas directamente en una percha para que no se deformen, al tiempo que ocupan menos espacio en las barras. Así es posible tender hasta cuatro camisas en una varilla de las situadas a los lados del tendedero. Al hacerlo así, las camisas no pierden la forma, se secan en menos tiempo y, en funcion del tejido, ni siquiera será necesario plancharlas después.

Para las camisetas también se recomienda usar el otro alerón del tendedero, de barra a barra, colocando las pinzas por la parte de abajo. De nuevo, permite colgar un mayor número de este tipo de prendas, al tiempo que evita que se marque la línea en mitad que a menudo aparece al colgarlas.

Además, al colocar de esta forma las prendas se permite una mayor circulación de aire entre ellas, por lo que se secan más rápido, evitando los malos olores y la posible acumulación de humedad.

Por otro lado, también se recomienda prestar atención a los detalles de las prendas y asegurarse de abrochar los botones, cerrar las cremalleras y colocar en su sitio los cuellos, bolsillos y puños de las camisas para evitar deformaciones.

Las sábanas, manteles y toallas conviene tenderlos por la mitad y utilizar las barras más gruesas y resistentes, ya que al estar mojadas pesan más.

A la hora de tender los calcetines y medias se recomienda emparejarlos para asegurarse de que no se quede ninguno en la lavadora o cubo de la colada, además así será más fácil recogerlos y doblarlos una vez secos. La ropa interior, mejor tenderla sin pinzas para evitar que queden marcas.

Cuando te encuentras de viaje es poco habitual llevar una plancha contigo, pero en esos momentos se puede volver más necesaria que nunca al necesitar que desaparezcan las marcas del doblado de la prenda al guardarlas en la maleta. En ese caso, te recomendamos colgar dicha prenda en una percha mientras te duchas ya que el vapor que produce el agua caliente ayudará a que las arrugas desaparezcan.

Tender dentro de casa

En el caso de que no cuentes con cuerdas de tender en la azotea del edificio o cuerdas extensibles en las ventanas, no tengas un jardín o una terraza o simplemente haga un mal día y no quede más remedio que colgar tu ropa en el interior de casa con un tendedero plegable, hay que tener en cuenta que la ropa mojada colgada en el tendedero plegable añade humedad al domicilio. Pero estos son muy prácticos, ya que pueden estar colocados detrás de una puerta, en el interior de un armario o debajo de la cama cuando no los estés usando, de forma que ni molestan ni ocupan espacio en la habitación de la casa que mejor te vaya para colgar la ropa.

Por otro lado, es importante recordar que al colocar la ropa mojada encima de los radiadores puede encogerse y quedarse dura. Al combinar la humedad con el calor se puede crear una atmósfera perfecta para que se propaguen hongos y moho o se desarrollen ácaros del polvo. Esto puede ser perjudicial para las personas que tengan problemas respiratorios o alergias.