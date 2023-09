Cómo interpretar bien las predicciones meteorológicas que da tu móvil

Tu teléfono móvil te dice que esta tarde la temperatura será de 17º y las precipitaciones del 50%. Seguramente tendrás pocas dudas sobre la temperatura, e incluso puede que sepas que se trata de la temperatura a la sombra, que es el estándar meteorológico. Pero, ¿qué quiere decir el 50%? ¿Va a llover la mitad del tiempo? ¿En la mitad de tu ciudad? Una pista: no es ninguna de esas dos interpretaciones.

Los datos meteorológicos y las predicciones que se cocinan con ellos han mejorado espectacularmente en los últimos años. Los satélites modernos pueden capturar datos con una resolución mucho mayor que antes. Se utilizan radares Doppler que dan la velocidad y la dirección de los frentes de lluvias. Se han multiplicado los sensores autónomos en todo el planeta, que transmiten datos en tiempo real, y se emplean sistemas de aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial para obtener predicciones analizando esa inmensa cantidad de datos.

También se ha reforzado la cooperación entre las agencias meteorológicas de todo el mundo con organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial de las Naciones Unidas, organizaciones sin ánimo de lucro como EMS (European Meteorological Society) o agencias Europeas como EUMETSAT, la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos. En los últimos años se ha consolidado un mayor intercambio de datos entre las distintas agencias utilizando protocolos y formatos estandarizados para asegurar la coherencia y utilidad de los datos. Al fin y al cabo, el clima es un sistema global, y los temporales y sequías no entienden de fronteras. Todas esas organizaciones, entre las que se cuenta AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, son las que producen los datos que luego ves en tu teléfono móvil. Aunque como veremos hay distintas formas de cocinarlos y distintos grados de precisión.

El resultado es que una previsión a siete días puede predecir el tiempo con exactitud aproximadamente el 80% de las veces y una previsión a cinco días puede predecir el tiempo con exactitud el 90%, según el sitio SciJinks, dependiente de la NASA. Cuanto más corto es el tiempo, mayor es el acierto, como es de esperar.

Hay empresas como AccuWeather, Yahoo Weather, The Weather Channel y otras, que utilizan estos datos de dominio público, como los del National Weather Service en Estados Unidos, y los venden a medios de comunicación, agencias de noticias y otras organizaciones. En concreto, el Senado de Estados Unidos intentó en 2005 prohibir a la agencia NWS a que proporcionara estos datos gratuitamente para favorecer a AccuWeather y otros revendedores, aunque la propuesta no prosperó.

El tiempo en tu móvil

Los fabricantes de teléfonos inteligentes proporcionan distintas opciones para acceder a las previsiones meteorológicas y, además, hay una multitud de apps que dan datos adicionales y que utilizan distintas fuentes. En lugar de conectarse directamente a los servicios meteorológicos internacionales, utilizan una API (interfaz de conexión) de una empresa externa, que también puede aportar datos propios. Por ejemplo, IBM Cloud es un popular proveedor mundial de datos meteorológicos que utiliza datos de agencias internacionales y los provee a través de empresas de su propiedad como The Weather Channel y Weather Underground.

Google utiliza The Weather Channel para la información meteorológica. MSN Weather, que aparece en Bing, Windows y otros servicios de Microsoft, utiliza principalmente datos de una empresa llamada Foreca, que a su vez fusiona datos de 50 fuentes diferentes. Por su parte, la aplicación del tiempo de iOS en iPhone y otros dispositivos empezó funcionando con los datos de Yahoo Weather, pero cambió a The Weather Channel con iOS 8. The Weather Channel basa sus previsiones en las interpretaciones que sus propios meteorólogos hacen de los datos procedentes de diversas fuentes, como el National Weather Service, la NASA, satélites y globos meteorológicos, entre otros. Apple emplea ahora su propia plataforma de datos meteorológicos, tras adquirir la popular aplicación Dark Sky en 2020, y ofrece la API en WeatherKit para desarrolladores de apps.

En los teléfonos Android no hay una aplicación por defecto en el sistema operativo. Google dispone de su propia aplicación del tiempo en los teléfonos Pixel y Samsung ofrece la suya propia. Aún así, hay muchas apps meteorológicas disponibles tanto en la App Store de Apple como en Play Store para el sistema operativo Android.

Los datos más habituales

Muchas de las apps del tiempo proporcionan los datos de las previsiones de forma gráfica y sencilla de interpretar, aunque algunos de los datos avanzados pueden ser más complejos. Estos son los datos habituales:

Temperatura actual : indica la temperatura en ese momento en la ubicación seleccionada. Tiene una alta precisión, tanto en la localización del móvil por GPS como en los datos proporcionados que provienen de estaciones locales.

: indica la temperatura en ese momento en la ubicación seleccionada. Tiene una alta precisión, tanto en la localización del móvil por GPS como en los datos proporcionados que provienen de estaciones locales. Temperatura máxima y mínima : estas cifras muestran las temperaturas más altas y bajas previstas para un día determinado. Se calculan usando datos históricos combinados con modelos estadísticos que utilizan los datos presentes y pasados para ofrecer una predicción lo más ajustada posible.

: estas cifras muestran las temperaturas más altas y bajas previstas para un día determinado. Se calculan usando datos históricos combinados con modelos estadísticos que utilizan los datos presentes y pasados para ofrecer una predicción lo más ajustada posible. Velocidad del viento : se indica en kilómetros por hora (km/h) o en millas por hora y muestra la velocidad media del viento en esa localización.

: se indica en kilómetros por hora (km/h) o en millas por hora y muestra la velocidad media del viento en esa localización. Dirección del viento : suele señalarse con puntos cardinales (N, S, E, W) e incluso con una flecha de dirección para indicar de dónde proviene el viento.

: suele señalarse con puntos cardinales (N, S, E, W) e incluso con una flecha de dirección para indicar de dónde proviene el viento. Probabilidad de lluvia : este es el 50% del ejemplo anterior. Se expresa como un porcentaje y muestra la probabilidad de que ocurran precipitaciones en una zona determinada, que se calcula utilizando datos en tiempo real de las masas de nubes en la atmósfera, el viento y las temperaturas.

: este es el 50% del ejemplo anterior. Se expresa como un porcentaje y muestra la probabilidad de que ocurran precipitaciones en una zona determinada, que se calcula utilizando datos en tiempo real de las masas de nubes en la atmósfera, el viento y las temperaturas. Cantidad de precipitación : generalmente se da en milímetros. Una precipitación de un litro de agua por metro cuadrado equivale a un milímetro. El número muestra la cantidad de lluvia acumulada que se espera a lo largo del día.

: generalmente se da en milímetros. Una precipitación de un litro de agua por metro cuadrado equivale a un milímetro. El número muestra la cantidad de lluvia acumulada que se espera a lo largo del día. Humedad : indicada como un porcentaje, muestra la cantidad de vapor de agua en el aire.

: indicada como un porcentaje, muestra la cantidad de vapor de agua en el aire. Índice UV : es un número que indica la fuerza de la radiación ultravioleta del sol.

: es un número que indica la fuerza de la radiación ultravioleta del sol. Presión atmosférica : generalmente se mide en hectopascales (hPa) y muestra la presión del aire en la superficie en ese momento. Además, el gráfico indica si la presión es alta o baja. Las altas presiones están asociadas a tiempo despejado y sin precipitaciones, independientemente de la temperatura, mientras que las bajas presiones traen nubosidad y lluvias.

: generalmente se mide en hectopascales (hPa) y muestra la presión del aire en la superficie en ese momento. Además, el gráfico indica si la presión es alta o baja. Las altas presiones están asociadas a tiempo despejado y sin precipitaciones, independientemente de la temperatura, mientras que las bajas presiones traen nubosidad y lluvias. Mapas de radar y satélite : algunas aplicaciones ofrecen una representación gráfica de las condiciones climáticas en una región específica mediante datos de radar y satélite que pueden mostrar cómo las precipitaciones están afectando a un área y la previsión para las próximas horas.

: algunas aplicaciones ofrecen una representación gráfica de las condiciones climáticas en una región específica mediante datos de radar y satélite que pueden mostrar cómo las precipitaciones están afectando a un área y la previsión para las próximas horas. Previsión para los próximos días: en general los datos ofrecidos para los próximos días combinan una predicción de las temperaturas máxima y mínima, la probabilidad de precipitaciones y la dirección y velocidad del viento.

Cuánto puedes fiarte de la previsión meteorológica

¿Son fiables las predicciones meteorológicas de tu móvil? Lo son tanto como las predicciones originales de las agencias que proporcionan los datos. La precisión de las predicciones meteorológicas disminuye con el tiempo debido a que la atmósfera es un sistema dinámico y caótico, y pequeños errores en las condiciones iniciales pueden amplificarse con el tiempo, lo que lleva a una mayor incertidumbre en las predicciones a largo plazo. Este es el famoso “efecto mariposa”.

Los modelos numéricos utilizados para la predicción del tiempo se basan en ecuaciones que representan procesos físicos que están intentando capturar el movimiento de un número prácticamente infinito de cuerpos: las moléculas de gases y líquidos en la atmósfera, que por definición no tiene una solución exacta. Estas ecuaciones se resuelven mediante métodos aproximados que, aunque son muy avanzados, tienen sus limitaciones.

Las predicciones a corto plazo hasta 48 horas suelen ser bastante precisas para la mayoría de las variables meteorológicas, incluidas la temperatura, la precipitación y el viento. Los modelos numéricos actuales y las técnicas de asimilación de datos han mejorado significativamente la precisión en este plazo. A medio plazo, de dos a siete días, a medida que se extiende el plazo de la predicción, la fiabilidad disminuye.

Por eso, si miras el jueves el tiempo para el fin de semana en tu móvil, la predicción será más ajustada que si lo miras el lunes. Aún así, las predicciones de eventos de gran escala, como frentes fríos, temporales y olas de calor, suelen ser más precisas que los detalles a pequeña escala.

Las predicciones a más largo plazo son generalmente las menos precisas y se consideran más como tendencias que como pronósticos específicos. Por su parte, los llamados fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes debido al cambio climático, son intrínsecamente difíciles de predecir con alta precisión a largo plazo.

En resumen, mientras que las predicciones meteorológicas en tu móvil son generalmente fiables a corto plazo, su precisión disminuye para pronósticos a medio y largo plazo. Sin embargo, incluso los pronósticos menos precisos pueden ofrecer información valiosa para la planificación y la toma de decisiones.

*Darío Pescador es editor y director de la revista Quo