Cómo limpiar el óxido y la suciedad de tus pulseras y anillos de plata

Aunque demos por hecho que una joya de plata u oro no se va a oscurecer o estropear como lo hacen las piezas de bisutería, estos accesorios no están exentos de mantenimiento. Con el paso de los años tus pulseras y anillos de plata se pueden llenar de óxido y suciedad. Limpiarlos es fácil, pero hay que tener cuidado para que no pierdan el lustre en el proceso. Es posible que hayas visto varios vídeos virales con recomendaciones a cada cual más disparatada. Aunque puede que alguno de estos remedios caseros nos den resultados con mucha rapidez, pueden comprometer la pieza para siempre. Si dudas sobre qué es lo mejor para tus joyas, lo ideal es que dejes su limpieza en manos de los profesionales.

Qué productos no utilizar para limpiar joyas de plata

Como hemos comentando, existen métodos que pueden ser abrasivos sobre ciertos materiales, y a pesar de que puedan remover el color negro, también quitan el brillo por la fricción que puede causar sobre tus joyas. Algunos productos pueden causar sobre estos materiales un efecto abrasivo y corrosivo, produciendo un gran desgaste y puliendo nuestra bisutería, dejando un resultado opaco que no es el deseado cuando queremos limpiar las joyas y dejarla brillantes como nuevas:

Pasta de dientes

Refresco de cola

Lejía

Cloro

Azufre

Vinagre

Limpiar la plata con bicarbonato

El bicarbonato de sodio o la levadura en polvo son productos indispensables en todos los hogares. Eliminan un sinfín de manchas y olores, y también limpian los objetos de plata:

Mezcla bicarbonato de sodio con agua para hacer una pasta. A continuación, aplica la fórmula a tus joyas o cubiertos frotando suavemente con un cepillo de dientes. Después de media hora, aclara con agua limpia y frota con un paño de pulir hasta obtener el brillo deseado.

Esta técnica puede ayudar, pero no es óptima. En su lugar, es aconsejable utilizar un producto profesional específico para la limpieza de plata. Este método es muy efectivo con la plata de ley.

Limpiar plata con una goma de borrar

Algo tan de estar por casa como una goma de borrar puede ayudarnos a limpiar la plata de forma poco invasiva. Limpiar el óxido de la plata con una goma de borrar funciona, sobre todo, si la mancha no está todavía muy extendida por la superficie.

Coge la goma de borrar y frótala por todas las partes de la joya de plata y comprueba que, realmente con tan solo una goma de borrar, la plata queda perfecta, observa como las joyas recuperan su belleza anterior de una forma sencilla y económica.

La ventaja de esta forma de limpiar la plata es que la goma de borrar es un material muy poco abrasivo, de manera que es ideal incluso para accesorios bañados en plata o joyas con gemas engarzadas. Prueba este sistema antes de emplear métodos más drásticos.

Limpiar la plata con agua caliente y sal

Este método no puede ser más sencillo. En un bol con agua hirviendo y una cucharadita de sal introduce los objetos de plata que quieras abrillantar. Déjalos sumergidos en el bol toda la noche. Al día siguiente, con la ayuda de un paño de algodón, sécalos. Verás que lucen como el primer día. Es el mejor método para recuperar el lustre de objetos pequeños, como las pulseras, los brazaletes, las cadenas, los colgantes o los anillos.

Otra de las maneras caseras más tradicionales de limpiar la plata es utilizar sal y papel de aluminio. De hecho, es la mejor opción si necesitas limpiar la cubertería o utensilios de cocina de plata. El método es muy sencillo.

Forra el interior de un recipiente con el papel de aluminio y luego llénalo con agua hirviendo con sal. Luego sumerge en el líquido los objetos que desees y deja actuar durante unos minutos. Después, deberás aclararlos y limpiarlos con agua limpia. Seca a continuación con un paño suave para sacarles brillo.

Otra alternativa, esta vez con limón y sal. El limón siempre sirve de ayuda para la limpieza del hogar gracias a sus propiedades desinfectantes y abrillantadoras. Pero estas también resultan perfectas para limpiar la plata, dejarla reluciente y conservarla. Tienes que cortar el limón por la mitad y untarlo con la sal. Luego solo has de usarlo par pulir la plata. Aplica y frota con él el objeto de plata y luego deja actuar durante unos minutos. Después solo tienes que enjuagar y sacar el brillo con un paño suave. Esta manera resulta especialmente útil y cómoda con objetos como marcos, bandejas o piezas decorativas de cierto tamaño.

Cómo cuidar de tus pulseras y anillos de plata

Para alargar la vida útil de tus joyas lo máximo posible y preservar su apariencia, toma nota de algunos hábitos que puedes adoptar y que son muy sencillos, te ayudarán a que tus joyas se mantengan como el primer día por mucho tiempo: