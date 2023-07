Qué plantas te ayudarán a mantener a los mosquitos a raya

Hay ciertas especies de insectos que invaden el jardín durante el verano, en muchos casos convirtiéndose en plagas, afectando a la flora y haciendo la convivencia también más incómoda. De ahí la necesidad de saber cómo eliminarlos. Te contamos cuáles son las plantas que te ayudarán a mantener los mosquitos a raya y a alejarlos de tu vida.

Tirar de la vegetación es la mejor forma de deshacerte de los mosquitos y no estar preocupado por sus picaduras, sin recurrir a soluciones químicas. Al dejar de lado los productos industriales, reduces las probabilidades de sufrir reacciones alérgicas y alterar el suelo del jardín. Asimismo, ten en cuenta que la mayor parte de estas plantas no sólo son efectivas contra los insectos sino además muy agradables a la vista.

Las plantas para ahuyentar a los mosquitos

Albahaca

Muy valorada en la gastronomía mediterránea, la fama original de la albahaca en realidad no se debe a su sabor tan particular. Cuentan que los agricultores la adoptaron por su capacidad repelente. Si colocas un par de macetas con albahaca en tu ventana, vivirás en el interior de tu hogar con la tranquilidad de que los mosquitos, probablemente, no te van a picar.

Romero

Esta es la más reconocida de las posibilidades que tienes entre las plantas que poseen geraniol, una sustancia que los insectos rechazan y que los mantiene a distancia sin que debas esforzarte demasiado. Y, al igual que la albahaca, es útil en la cocina, pues se añade a los platos para dar un sabor gustoso.

Menta

Se trata de una de las elecciones más populares por su extrema versatilidad, la que le permite ser usada en bebidas frías, infusiones e incluso como un remedio para aliviar el dolor de las picaduras de los insectos. Pero más allá de calmar esos síntomas, casi todas las variedades de la menta son un escudo contra la presencia y la acción de los mosquitos en tu casa. Toma buena nota.

Lavanda

Habrás notado que muchos de los artículos químicos de limpieza tienen aroma a lavanda. Esto no es casualidad. Es una planta de la familia de las lamiáceas que, por su fragancia intensa, logra controlar las plagas de mosquitos e inundar los rincones del hogar de un agradable olor.

Una de sus principales ventajas es que es fácil de cultivar y de proteger de los factores externos, y suele florecer en esta estación. Alcanzando su mayor grado de vitalidad durante los meses de verano, estará lista para la ya tradicional batalla contra los insectos.

Citronela

Si alguna vez has tenido que lidiar con inconvenientes severos de mosquitos en tu vivienda, la citronela no necesitará presentación. Constantemente se lanzan al mercado productos y dispositivos que la incluyen entre sus componentes, pero la recomendación es optar por la planta y no por sustitutos de dudoso origen. Sus aceites esenciales emanan una esencia que los mosquitos detestan.

Limonero

Si tienes un par de metros cuadrados libres de suelo o al menos una maceta de buenas dimensiones, no dudes en cultivar el limón. Genera un ungüento con características muy parecidas a los aceites de la citronela. A eso debes sumarle sus frutos, aprovechables en bebidas y comidas. Un clásico que no puede faltar en tu jardín, con resultados exitosos para decir adiós a los mosquitos de forma natural.

Geranios

Su alta concentración de citronelol, al igual que en la melisa, transforma al geranio en una planta fantástica como repelente natural de los mosquitos. Colocarlos es una tendencia en crecimiento por su altísima tasa de eficiencia al respecto.

Bergamota

Huele estupendamente y por esto no es casualidad que se use para elaborar perfumes. Además suele atraer a insectos como las mariposas y las abejas, y alejar a ciertas plagas como los mosquitos que nos molestan especialmente en verano.

Además es perfecta para terrazas o jardines porque sus flores son de colores y dan un aspecto bello a cada espacio. Para tu información, esta planta suele florecer durante el verano. Así que es una de las que debes tener en cuenta contra los mosquitos.

Salvia

Si esta planta tiene contacto con el fuego, ese olor suele repeler a determinados insectos, como los mosquitos. Y sus hojas secas se pueden usar como parte de un insecticida casero cuando quieras elaborar uno.

Clavel chino

Hay más plantas que cumplen esta función. Es el caso del clavel chino. Quedan genial en una maceta en la terraza gracias a la belleza de sus flores. Desprenden un olor, algo imperceptible para nosotros, pero que no gusta nada a estos insectos.

Manzanilla

Todos conocemos los usos de la manzanilla, pero seguro que no sabías que también puede alejar a los insectos. Especialmente cuando se cultiva en conjunto con la citronela y la lavanda, entonces sus efectos contra los mosquitos se potencian.

Aplica estos consejos