Agenda cultural para la cuarentena (jueves 16): ópera, teatro y un viaje a la mente de Van Gogh

¡Buenos días Centauros! Como os anunciábamos ayer, este jueves tendremos la segunda edición del #zanahoriafest 🥕! Al igual que la semana pasada, al ser vía Instagram no hay que adquirir entradas🎫. Pero si queréis comprar entradas Fila 0, nos estaréis ayudando a mantener a nuestros caballos y a poder retomar la actividad cuando todo vuelva a la normalidad. Aquí os dejamos las opciones para colaborar: 1⃣ Donando 1€ al mes por medio de la plataforma Teaming👉 https://www.teaming.net/group/list?q=Centauro%20quiron 2⃣ Siendo socio de la Fundación desde 10€/mes👉 https://fundacioncentauroquiron.org/datos-socios/ 3⃣ Cualquier donación por medio de nuestro numero de cuenta👉🏼"ES32 2100 4368 4802 00113834 Caixa Bank". SWIFT/BIC: CAIXESBBXXX 4️⃣ Empresas que quieran invertir en RSC . Agradecer de corazón a los músicos solidarios🧡 que nos van a echar una mano esta semana🤗 @zenet.oficial @danielcasares_guitarra @proyectojass @virginiamaestro @sister.rebetta @belarjona @karmacadabra