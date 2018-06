El Gobierno estudia qué hacer con RTVE hasta que se elija a su nueva cúpula

El Gobierno estudia distintas opciones acerca de cómo se gestionará la dirección de RTVE desde que expire el mandato del actual presidente, José Antonio Sánchez, el próximo viernes hasta que el Parlamento elija por concurso público a la futura cúpula de la corporación pública.

"Nos preocupa la interinidad, qué pasa desde el cese de Sánchez, que ya ha enviado la comunicación al Congreso de los Diputados advirtiendo de su cese a 21 de junio, hasta que el nuevo consejo de administración que saldrá de ese concurso tome posesión", ha indicado la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra.

"Puede alargarse durante muchos meses por el bloqueo ya conocido de aquellos partidos a los que no les interesa renovar y regenerar RTVE. El grupo socialista, el gobierno socialista no vamos a mirar para otro lado y estamos estudiando cómo reaccionar ante esta situación", ha añadido.

Lastra, que ha denunciado que el actual presidente de RTVE ha dado últimamente "más poder a sus directivos", ha precisado que el Gobierno respetará los acuerdos y el concurso relativos a la corporación pública, pero "en tanto en cuanto se resuelva" intentará "dar respuesta a una situación que lleva bloqueada mucho tiempo precisamente por la derecha de este país".

La portavoz socialista ha hecho estas declaraciones después de que la Mesa del Congreso haya dado hoy el visto bueno a la norma de concurso público para elegir al Consejo de Administración y al presidente de RTVE, en una votación en la que sólo han participado PP y Ciudadanos, ya que PSOE y Unidos Podemos han declinado hacerlo por la falta de acuerdo.

Lastra se ha felicitado por el desbloqueo del concurso -que no dará a ningún grupo la capacidad de bloqueo en el comité de expertos-, si bien ha lamentado que su formulación no haya contado con el consenso de todos los grupos y que no haya salido adelante antes, dado que el reglamento debía haber estado listo el pasado diciembre.

La portavoz socialista ha explicado que el PSOE no ha participado en la votación de la Mesa porque su grupo pretendía que el Comité de Expertos del concurso público fuese más representativo de la pluralidad parlamentaria.

Una vez que la Mesa del Senado respalde la fórmula elegida -algo que previsiblemente ocurrirá, dado que el PP cuenta con la mayoría absoluta en la Cámara Alta-, el proceso de renovación de RTVE se pondrá en marcha.

Pero ese proceso de elección llevará meses y el próximo viernes el mandato del actual presidente de la corporación pública expira.

Lastra ha mostrado "dudas" respecto a cómo actuará el grupo popular en el Senado para aprobar la norma de concurso público de RTVE, ya que su interés por renovarla es "nulo".

"Puede bloquear la situación sine díe. (...) Tengo dudas respecto a la voluntad del PP a la hora de llevar adelante el concurso con la premura y diligencia que se debería", ha destacado.

"El riesgo que corremos es precisamente que siga bloqueada RTVE mientras no se resuelve el concurso. Es una cuestión de regeneración democrática, no podemos permitir que siga pudriéndose la situación dentro de RTVE, no podemos permitir que un derecho fundamental de la ciudadanía como es el derecho a la información veraz siga siendo vulnerado por los directivos de RTVE", ha defendido.