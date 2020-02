Mumford & Sons y Royal Blood completan los cabezas de cartel del Mad Cool

El folk de Mumford & Sons y el rock Royal Blood serán cabezas de cartel del Mad Cool 2020, que ha completado hoy su programación con 12 artistas anunciados a través de su cuenta de Twitter.

Un anuncio que ha causado decepción entre los seguidores del festival madrileño que, por las pistas que había ido dando a través de sus redes sociales en los últimos días, esperaban que el cartel se cerrara con The Strokes.

Sin embargo será la banda liderada por Marcus Mumford, cuyo último álbum, Delta, es de 2018, y el dúo Royal Blood, figuras emergentes del rock con tan solo dos discos, los últimos cabezas de cartel del festival que se celebrará del 8 al 11 de julio, protagonizando la jornada del viernes 10.

Un cartel del que ya se habían anunciado nombres de peso como Taylor Swift, que ya cuenta con 10 premios Grammy a sus espaldas; la rompedora Billie Eilish; los legendarios The Killers, liderados por incombustible Brandon Flowers; los rockeros Kings of Lion, o la banda de rock alternativo Pixies.

Hoy, además de Mumford & Sons y Royal Blood, el festival ha anunciado las actuaciones de Spielbergs, The Last Internationale, Shura, Waxahatchee, The Chats, Lorraine James, Leïti Sene, Pabst, Hunter & The Bear, María Guadaña, Playa Cuberris y Grande Days.

Una larga lista de artistas con la que los organizadores buscan recuperarse de la edición de 2019, que se saldó con una importante bajada de asistentes al reunir a 186.000 espectadores frente a las 240.000 personas que acudieron a su llamada un año antes.

Este año tiene además como novedad que habrá siete escenarios, uno más que en 2019.