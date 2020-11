Ana Teresa Ortega: Me lo ha dicho el ministro, me he quedado muda

Valencia, 13 nov (EFE).- La alicantina Ana Teresa Ortega Aznar, galardonada este viernes con el Premio Nacional de Fotografía 2020, ha confesado a Efe que se ha "quedado muda" cuando el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, le ha dado la noticia por teléfono.

Ortega (Alicante, 1952), que es profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), ha reconocido que un premio "siempre es bienvenido" pero que "en absoluto" imaginaba que fuera premiado su trabajo "difícil de visionar y aceptar porque cuestiona los sistemas sociales y políticos".

"Me ha llamado la secretaria del ministro de Cultura, me ha dicho que me pasaba con el ministro y él me ha dado la noticia", ha explicado para relatar que Rodríguez Uribes le ha dicho que "le gustaba llamar directamente y dar la noticia".

Dotado con 30.000 euros, este galardón la reconoce por "entender la fotografía como herramienta de construcción de la memoria e historia colectivas" y por su "constante reflexión en torno al medio fotográfico guiada por una voluntad indagatoria de sus límites y posibilidades como lenguaje híbrido que dialoga con la tridimensionalidad".

La fotógrafa ha señalado que le ha reconocido al ministro que su llamada le ha "sorprendido" porque "en la vida" se habría imaginado que le telefoneara personalmente Rodríguez Uribes, quien "se ha empezado a reír" ante su reacción.

"Ha sido una noticia importante y una alegría. Me lo ha dicho y me he quedado muda porque no sabía qué decirle; no tenía respuesta porque no sabía qué decirle", ha asegurado, a la par que ha indicado que "en absoluto" se esperaba este premio aunque confía en que sirva para "dar visibilidad" a sus últimos proyectos.

Según ha contado, su trabajo fotográfico es "difícil para visionarlo y aceptarlo; cuestiona mucho los sistemas sociales y políticos y entraría dentro de lo que se puede considerar con un sesgo muy crítico, y siempre he pensado que nunca podría recibir este tipo de galardones".

"No ha sido así y estoy contenta porque dará visibilidad a mis últimos proyectos que están relacionados con la memoria histórica, y es una gran alegría porque pienso que, por el mero hecho de ser Premio Nacional de Fotografía, van a ser más visibles y desde ese punto de vista, creo que el premio va a ser importante", ha subrayado.

Ortega da clases de fotografía en la Facultad de Bellas Artes y en su asignatura de teoría se habla de "proyectos de las artes contemporáneas y artistas que trabajan con fotografía y con vídeo, y son asignaturas en las que la clave es la imagen, móvil y fija".

"El trabajo como docente es bonito y a mí me gusta", ha reconocido. Justo este viernes es el único día que no imparte clases pero que sus alumnos del Máster de Fotografía, del que es codirectora, "se han enterado, han opinado y ha sido una gran alegría oírles a ellos porque hablaban muy bien de mí", ha concluido.