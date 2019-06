Almodóvar, León de Oro de Honor por ser el cineasta español "más grande e influyente" desde Buñuel

El cineasta español Pedro Almodóvar recibirá el León de Oro a su carrera en la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia, según anunciaron este viernes los organizadores del certamen que se celebrará entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre.

La decisión ha sido tomada por el Consejo de Administración de la Bienal de Venecia, en la que se enmarca la Mostra de Cine, al considerar al director manchego como "el más grande e influyente" cineasta español desde Luis Buñuel.

"Estoy muy emocionado y honrado de recibir este León de Oro. Tengo muy buenos recuerdos del Festival de Cine de Venecia, ya que mi debut internacional tuvo lugar allí en 1983 con Dark Habits. Fue la primera vez que una de mis películas viajó fuera de España, se convirtió en mi bautismo internacional y una experiencia maravillosa", ha declarado Almodóvar al recibir la noticia de un León que, según señala, se convertirá en otra mascota más "junto a los dos gatos" con los que vive.

#PedroAlmodóvar to be awarded the #GoldenLion for Lifetime Achievement of the #BiennaleCinema2019! The great Spanish director will receive the award during the next Venice International Film Festival

(28.08 - 07.09) #Venezia76 read more → https://t.co/KMDNkFpWE0pic.twitter.com/B9h8pbdK4U