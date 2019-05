Antonio Banderas, premiado como mejor actor en el Festival de Cannes por su papel en 'Dolor y Gloria'

Antonio Banderas se ha llevado este sábado el premio a mejor actor de la 72 edición del Festival de Cannes por su interpretación en "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar.

The Award for Best Actor goes to…

Antonio Banderas in #DolorYGloria by Pedro Almodóvar #Cannes2019#Awardspic.twitter.com/ZB5KQLUz1v