“Hijo de terrorista”, los insultos y amenazas de la extrema derecha contra Juan Diego Botto por una noticia falsa

El actor Juan Diego Botto ha denunciado a través de su cuenta de Twitter los terribles insultos y amenazas que está sufriendo por parte de la extrema derecha debido a una noticia falsa publicada en una web llamada Burbuja y que se define como un ''foro de economía, política, inversiones, bolsa, criptomonedas, actualidad y algo de ocio“. Allí, un usuario ha compartido un titular fabricado y falso en el que se le atribuía a Botto una declaración en la que decía que se alegraría si ETA volviera ante una victoria de VOX en las elecciones. Un enlace que, en cuanto el actor denunció la campaña de odio que estaba sufriendo, fue retirado. ”Hay un claro elemento de difamación“, ha dicho el actor en declaraciones a elDiario.es y ha anunciado acciones legales.

El usuario que publicó el bulo también dejaba escrito un mensaje en el que insultaba al actor y le amenazaba haciendo referencias a su padre, que fue asesinado por la dictadura argentina. “Este argentino montonero, hijo de terrorista, está muy nervioso ante la llegada de Vox y la pérdida de las subvenciones con las que se paga la coca y las jovencitas. Este hijo de puta está pidiendo a gritos que le suban a un helicóptero a darse un paseo como hicieron con el terrorista de su padre”, decía el mensaje del usuario.

El actor, que acaba de regresar de Argentina donde ha presentado Una noche sin luna, la obra sobre Lorca y la memoria histórica, ha contestado también por redes sociales a dichas amenazas. “Me mandan esta captura de un foro en el que se me atribuye una frase que obviamente jamás he dicho, ni se me pasaría por la cabeza siquiera pensar. Así funciona la extrema derecha; mienten y alimentan su odio sobre falsedades”, y ha añadido en un segundo mensaje: “Quien ha colgado la noticia falsa acusa de terrorista a mi padre y pide que me tiren de un helicóptero como hizo la dictadura militar Argentina con mi padre. (Eran aviones no helicópteros pero en fin…) Matar a quien piensa diferente apoyado en mentiras…”.

También ha manifestado su intención de denunciar los hechos a la policía: “Al margen de la denuncia y las acciones legales pertinentes lo relevante es reflexionar sobre toda una estrategia de odio, de voluntad de exterminar a quien piensa distinto apoyado en falsedades, bulos noticias falsas. Así hemos llegado hasta aquí”.

El actor ha explicado e elDiario.es que lo primero que le ha chocado “es la difamación”. “Pensar que alguien ponga en mi boca una barbaridad semejante. Eso es lo primero que me ha resultado ofensivo. Jamás he dicho eso. Jamás se me pasaría por la cabeza decir eso, y luego está lo que eso genera”, explica. Después de la sorpresa por la noticia falsa, el actor ha leído los comentarios que surgían. “Hemos buscado el origen y la persona que había puesto ese comentario, obviamente sin citar ninguna fuente porque es imposible citar ninguna fuente, porque eso no lo he dicho en mi vida, pone otro comentario donde dice que soy hijo de un terrorista, que yo mismo soy un montonero y que merezco acabar como mi padre. Después de eso hay un montón de comentarios en el foro donde hay mucha gente que pide mi muerte. Evidentemente no es algo cómodo, es molesto, es punible penalmente y haré lo que corresponda legalmente”, añade.

Para Juan Diego Botto lo que ha pasado le hace reflexionar sobre el auge de las fake news y su impacto en las elecciones. “Me preocupa porque esta es la fuente de información principal de un montón de gente. Estas elecciones están condicionadas por un montón de grupos de WhatsApp, de foros de Telegram, de foros en internet, donde la principal fuente de información de mucha gente son estos bulos que terminan determinando lo que la gente va a votar, lo que la gente piensa. Y no sería sorprendente que cualquier día de estos, a mi hermana, a mí, a mi compañera, a Carlos Bardem o a Almodóvar, alguien nos parta la cara y no sabremos por qué, y será por algo que alguien se ha inventado, que nosotros no hemos dicho. Eso es lo terrible, estas mentiras que van generando un odio en la gente y que su función es esa, generar odio, polarizar, dividir y sembrar la extrema derecha hasta el punto de lo que estamos viendo estos días”, apunta el actor.

No recuerda un clima tan enfermizo como este, pero subraya que esto es algo que “se ha ido sembrando poco a poco”. “Esto no aparece de golpe. Me consta que ha habido periodistas o políticos que han vivido cosas mucho peores que esto que me ha pasado a mí”, añade y menciona el temor a lo que puede ocurrir en el futuro: “Me da mucho miedo porque el huevo de la serpiente, de la extrema derecha, sabemos cómo se siembra pero nunca sabremos cómo explota una vez que eclosiona. La extrema derecha está ganando poder en toda Europa. Antes podíamos pensar que Europa se iba a encargar de hacer imposible una agenda de la extrema derecha en cualquier lugar, pero la extrema derecha está gobernando en Italia, está gobernando en Hungría, está gobernando en Polonia, está con un enorme poder creciente en Alemania, una cosa que era impensable, y está a punto de ganar en Francia”.

Una extrema derecha con “una agenda apoyada en el odio” y que hace recordar a tiempos pasados de nuestro país: “Aquí tenemos el ejemplo de de lo que fue un gobierno de extrema derecha. Las dos únicas dictaduras que conocemos en el siglo XX en España fueron dictaduras de derechas y una muy particularmente genocida. Y si no, que se lo pregunten a Lorca. Ahí tenemos su ejemplo. No quiero ponerme especialmente dramático, pero no fue un tipo militante, no estuvo adscrito a ninguna organización, ni políticamente muy comprometido, pero ese compromiso, simplemente estar en un sindicato o ser maestro ya fue suficiente. Cuando la mentira genera tanto odio cualquier excusa es suficiente”.