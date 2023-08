El incómodo documental sobre el trabajo cultural que las instituciones prefieren no programar

El estudio del trabajo es la motivación de la obra reciente de Saioa Olga González. Como socióloga y como artista visual, ha elegido el audiovisual como herramienta de reflexión sobre los conflictos laborales, no solo en la relación del sujeto con la empresa, sea esta pública o privada, sino el efecto del trabajo sobre el cuerpo y la vida: qué es una profesión, qué efecto tiene el trabajo sobre la salud, sobre la imagen propia, cómo el género forja la relación con el trabajo.

En ese contexto, González ha elaborado una piezas documentales en seis actos. La creadora recibió una ayuda del Ayuntamiento de Madrid, Matadero Crea, para completar este trabajo, dentro del programa de residencias de este centro cultural madrileño. Eligió hablar de la condiciones laborales de los trabajadores de la institución que le había otorgado la ayuda, Matadero Madrid, un espacio que depende de la empresa pública Madrid Destino.

La pieza número seis la realizó en colaboración con la sección sindical de CNT en esta empresa. El documental está realizado a partir de entrevistas grabadas en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero a personas que trabajan o han trabajado en Madrid Destino: taquilleras, utileras o maquinistas que exponen los conflictos laborales, tan invisibles, que sufren los profesionales del otro lado del telón de las artes escénicas. Unas problemáticas que les llevaron a movilizarse en 2021.

Matadero Madrid tiene una filmoteca denominada Cineteca. Anualmente, escogen a un grupo de diez programadores de entre 18 y 26 años para impulsar un programa denominado Cinezeta. Este colectivo eligió la pieza documental de Saioa Olga González para el cierre de su ciclo de programación el próximo 2 de septiembre, pero la dirección de Cineteca no la ha admitido. El documental de la creadora se titula Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio SA. La intención de González al realizar esta pieza era “dar voz a los conflictos sindicales de las personas trabajadoras en Madrid Destino”. De Madrid Destino dependen emblemáticos espacios como el Teatro Español, el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, el Teatro Circo Price, Conde Duque, Medialab-Matadero (antes Medialab Prado), CentroCentro Cibeles, Quinta de los Molinos, Matadero Madrid, Naves Matadero, Cineteca Madrid, Caja Mágica o diversos pabellones de la Casa de Campo.

“Ha existido un continuo intento por impedir que este documental se proyectara por parte de las responsables de programa del Centro de Residencias Artísticas de Matadero y de Cineteca Madrid. Es decir, por parte de personas con nombres y apellidos públicos que por, un interés personal, han decidido silenciar la situación de maltrato laboral en la empresa para la que trabajan y que evidencia el documental”, explica Saioa Olga González a elDiario.es. Según el análisis que ella hace, ese “interés personal” se debe a “las tensiones internas para la financiación de proyectos culturales de Madrid Destino por parte del Ayuntamiento de Madrid”. La artista califica lo ocurrido de “censura y represión sindical a la Sección de la CNT en Madrid Destino”.

González habla de intento “continuo” porque, además de esta truncada proyección, cuando terminó su residencia en enero de 2022, el estreno sufrió diferentes retrasos de los que la prensa se hizo eco, aunque posteriormente el documental se estrenó.

Cinezeta es un colectivo heterogéneo y con integrantes que provienen de diferentes disciplinas. Como colectivo, ha preferido no adoptar una postura común sobre la negativa de esta institución audiovisual dependiente del Ayuntamiento de Madrid a proyectar el documental, pero una de sus integrantes, Marta Martínez, habla a título personal con este diario. Martínez, de 27 años y graduada en psicología, estuvo de acuerdo, como todo el grupo, en programar Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio SA. por que, para ella “es importante saber quién está detrás de la cultura”. “La cultura que consumimos no es neutral, tenemos derecho a saber quién gestiona la cultura y dónde va el dinero”, explica.

“Hay que visibilizar situaciones injustas que se dan dentro de una institución y generar una reflexión crítica sobre ellas”, desarrolla. “En el documental salen trabajadores y trabajadoras de Madrid Destino, muchos de ellos organizados a nivel sindical, que denuncian prácticas laborales abusivas y precariedad laboral”, dice Marta Martínez, quien advierte de que esta reflexión que propone la pieza sobre la empresa cultural del consistorio de la capital en realidad sirve para pensar más allá: “También sobre otros lugares, sobre otros entornos laborales”.

Cinezeta es un proyecto voluntario y no retribuido. Goza de independencia y nunca –al menos no con el grupo actual y tampoco anteriormente que a Martínez le conste– ha sufrido el rechazo de ninguna película que haya propuesto. Hasta ahora.

Marta Martínez explica cuáles fueron los argumentos de Cineteca para no aceptar la programación, según le trasladó la dirección a uno de sus compañeros. “Lo primero que le dice es que por presión política ante los nuevos responsables de cultura, temen que se cabreen por programar la película y pongan a una nueva dirección al frente de Cineteca”, afirma. Las elecciones del 28 de mayo de este año no han cambiado el color del Ayuntamiento, pero han generado una reorganización en la que Marta Rivera de la Cruz ha sustituido a Andrea Levy en la cabeza del Área. El anterior equipo eligió a Luis Enrique Parés como director artístico de la Cineteca por concurso público desde enero de 2022 y no se ha anunciado ningún cambio tras las elecciones.

Martínez indica que los argumentos para no proyectar la película fueron cambiando. Al miedo a la “presión política”, le sustituyó el que la proyección “podría generar problemas en el entorno laboral de Madrid Destino”. Y, posteriormente, añadieron, según relata la programadora, que la decisión se tomaba para “proteger el proyecto de Cinezeta”. “En mi opinión, no hay mayor riesgo para la iniciativa que salpicarla con un caso de censura”, valora Martínez. “Se le comunica al compañero que [la dirección de Madrid Destino] prefiere los efectos de no poner la película a la repercusiones de ponerla”, añade. elDiario.es no ha podido obtener una respuesta de Matadero Madrid sobre estos hechos, al estar sus responsables en periodo estival.

Las referidas explicaciones llegaron a lo largo de un día. En la jornada siguiente, se sucedieron otras: “La dirección de Cineteca nos comunica que la película no se pone porque ya se ha exhibido anteriormente”, indica Marta Martínez, un criterio que le extraña pues anteriormente “se han puesto películas repetidas” y también “porque no cumple los criterios artísticos suficientes en relación a la calidad, cuando ya hemos puesto películas de similar calidad”. Para la participante en Cinezeta este es un punto interesante: “En mi opinión la importancia de una película no reside en eso [la calidad]. Hay muchas razones que hacen que una película sea importante: el disfrute, el aprendizaje, qué pasa después de verla, que haga pensar, que haga reflexionar, que cuestione la supuesta normalidad. La calidad no siempre es necesaria para transmitir un mensaje o un valor”, desarrolla.

Para Saioa Olga González, “la cultura o arte institucional siempre ha sido el espacio propagandístico del poder”, por lo que, tras su experiencia, considera “imposible generar espacios de autocrítica en instituciones cuya financiación depende al completo del Estado, y cuya selección de contenido depende de la selección mediada por los intereses personales o políticos de los responsables o jurados asignados de forma opaca”, reflexiona.

Para González, su trabajo documental de una hora y cuarto de duración, “evidencia una situación de maltrato laboral que se ha silenciado durante años en estas instituciones culturales”. Según ella, este silenciamiento lo ejercen “personas que poseen un statu quo superior a otras dentro de la estructura de la industria cultural” y pone como ejemplo de ello precisamente al equipo de programadores que no ha podido proyectar su obra: “El trabajo gratuito de las 10 personas del equipo de Cinezeta seleccionadas por Cineteca para realizar un proyecto de programación de ciclos de cine durante un año”.

