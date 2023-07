Intelectuales y sindicatos piden el voto progresista: “No estamos dispuestos a que nos digan lo que tenemos o no que decir”

“Censurar la cultura es símbolo de una sociedad herida de muerte”. La escritora Lara Moreno ha definido así el panorama al que se enfrenta el sector tras los pactos de PP y Vox, responsables de las cancelaciones de obras de teatro y películas producidas en las últimas semanas en España. Los artistas no se han quedado de brazos cruzados, en seguida se unieron para defender que “sin cultura no hay democracia” e incentivar a la movilización electoral frente a la “nueva ofensiva conservadora”.

La autora de títulos como La ciudad y Piel de lobo es una de las en torno a 300 personalidades que han firmado el manifiesto ¡A las urnas las ciudadanas y los ciudadanos!, junto a nombres como Pedro Almodóvar, Rozalén, Javier Bardem, Carmen Machi, Ismael Serrano, Ana Belén, Juan Diego Botto, Aitana Sánchez Gijón, José Sacristán, Mercedes Sampietro, Manuela Carmena, Lola Herrera y Cristina Peri Rosi, entre muchos otros. En el escrito ponen en valor las políticas llevadas a cabo por el gobierno de coalición y llaman a la sociedad a ir “masivamente” a votar el próximo 23 de julio.

Lara Moreno ha sido también una de la participantes de la lectura del texto que se ha celebrado este miércoles en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un evento en el que se ha insistido en lo mucho que está en juego en los comicios. Y por ende, la necesidad de ir a las urnas y animar activamente a que se vaya. Bob Pop, Luis García Montero, la actriz Amparo Climent y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han sido algunos de sus asistentes.

“Nací en 1978 y llevo escribiendo desde pequeña. Nunca se me había ocurrido que alguien pudiera censurar cualquier cosa que yo escribiera. Siempre he escrito y leído desde la libertad”, ha reconocido Moreno. La autora ha alertado de que las heridas de muerte que citaba están directamente presentes en los programas electorales de los partidos de derecha.

“Todavía no he vivido en una sociedad libre de violencia machista, racismo ni homofobia; pero sí una sociedad que estaba intentando serlo. No quiero imaginarme una sociedad que da marcha atrás en derechos humanos”. Moreno ha defendido que para lograr avances, la cultura es una “herramienta imprescindible”, porque lo es “para la memoria, la empatía, la injusticia y la libertad. No quiero imaginarme un país que haya distorsionado la palabra libertad”.

La escritora ha afirmado que, frente a quienes tienen la sensación de que “no hay nada ni nadie en quien creer”, queda “la revolución desde las izquierdas”. Después de que Santiago Abascal defendiera este lunes la censura de Vox en los ayuntamientos con la afirmación “haremos lo que nos parezca”, Moreno ha pedido que “su amenaza sirva como revulsivo”: “La cultura es la eterna batalla por la esperanza. Votemos para que esas manos sucias no se cierren sobre nuestros derechos”.

La periodista y humorista Nerea López de las Heras se ha postulado en la misma línea, citando a la dramaturga y poeta Alana S. Portero, que cuando recogió el premio Aroíris por su labor en favor de la comunidad LGTBI hace dos semanas, incluyó a los que la odian en su discurso de agradecimiento.

“Lo que estamos viviendo es mucho más grave que la alternancia. Es una amenaza directa a muchos consensos democráticos que estaban superados. Que incluso para los que odian eran importantes”, ha advertido. La cómica ha confesado que los resultados de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el pasado 28 de mayo le dejaron “abatida”, pero que acordarse de que es feminista, y todas las que lo fueron antes de ella, le devolvió todas las energías.

“Cada vez que hemos conseguido cambios ha venido una reacción fuerte. Ha pasado en todas las olas feministas. Esto que nos ha pasado es la reacción de una bestia amenazada que se niega a morirse. Si estoy aquí pidiendo el voto es porque esta reacción, a la larga, siempre ha fracasado”, ha concluido.

Contrapoder, democracia y pasos hacia adelante

Bob Pop ha centrado su intervención en reivindicar “la política como contrapoder”: “Estoy aquí porque me interesa mucho más su envidia que nuestro miedo. Quiero que nos tengan envidia porque estamos construyendo un país mejor, más igualitario, más divertido, más culto, más interesante”. “Desde la izquierda sabemos que queda mucho camino por recorrer y que muchas de las cosas que se han hecho nos parecen pocas. Pero para eso nos merecemos cuatro años más de gobierno de progreso, para ir consiguiendo lo que nos queda”, ha destacado.

Desde el ámbito de la filosofía ha tomado la palabra Nerea Blanco, que ha apuntado que hay “un fantasma que recorre Europa y amenaza con borrar la justicia para todos como ideal de vida. Si queremos que marque el futuro es importante poner en valor que exista”. “Defendamos un mundo en el que los datos valgan más que los relatos y en el que cada día podamos ser mejores personas”, ha sumado en su alegato en defensa de la democracia.

La actriz Amparo Climent ha sido la encargada de leer el manifiesto, no sin antes exponer: “No van a poder con nosotros. Sin cultura no hay futuro”. La intérprete ha recordado la gran huelga que se hizo desde el sector en 1975, con la que consiguió “el cierre total en España de todos los locales porque querían tener representación en el sindicato”. “En este momento no estamos dispuestos a que nadie venga a decirnos lo que tenemos o no que decir. No vamos a dar ese paso atrás. Vamos a seguir luchando y a conseguir que nuestros derechos, todo por lo que hemos luchado durante tantos años, se siga manteniendo”.

El acto ha sido presentado por Nicolás Sartorius, primer secretario del PCE y cofundador del sindicato CCOO; que fue uno de los impulsores de la redacción del manifiesto ¡A las urnas las ciudadanas y los ciudadanos!. El abogado ha explicado que el origen del mismo fue la preocupación “por la situación del país en el inmediato futuro”: “Vamos a ir a unas elecciones especialmente decisivas para España y Europa”. “Cuando se afirma que hay que elegir entre España y el presidente del gobierno me recuerda a aquello que decían en la dictadura, entre la España y la anti España. Eso es gravísimo”, ha añadido el también sindicalista y político.

“El objetivo es el llamamiento para que la gente acuda a las urnas. No queremos retroceder hacia tiempos pasados. No queremos ir hacia atrás ni que se violenten derechos básicos de nuestra vida que habíamos conquistado. Queremos avanzar en el estado social que defiende nuestra constitución”, ha proclamado. Sartorius ha defendido querer una España “solidaria, democrática y avanzada. Y no la de los tempos remotos cutre, que algunos tuvimos que sufrir. Queremos más derechos y menos derechas”.

También ha habido palabras para impulsar a la gente joven a votar, personificadas en la investigadora Lucía Ortiz de Zárate: “Construir el progreso no es fácil pero no podemos permitirnos que el momento actual nos impida imaginarlo ni seguir trabajando por construirlo”. La docente se ha postulado en contra del mantra que afirma que la historia se ha terminado: “Para nosotros, especialmente las personas jóvenes, la historia acaba de empezar”.