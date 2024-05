Elena Vargas y Farruko unen sus voces en 'Sahara'

Las voces de la sevillana Elena Vargas y el portorriqueño Farruko se unen en una colaboración que forma parte del nuevo disco del cantante puertorriqueño. La artista sevillana protagoniza el videoclip de ‘Sahara’, ambientado en el árido desierto del Sahara. Se trata de una colaboración explosiva que fusiona el flamenco pop con la música urbana, un proyecto que nació durante el paso de Vargas por Miami.

Además, la presencia de Vargas destacó en ‘El Patio de la cárcel’, la exitosa reinvención que hizo Omar Montes de este gran clásico, cuyo videoclip se grabó en una cárcel de Miami el pasado año y en el que también participó Farruko.

Farruko ha querido compartir con su público para la presentación del álbum “Carbon Armor” en Distrito T-Mobile, en San Juan. Los seguidores del icono de la música urbana ya pueden disfrutar de cada una de las canciones que forman parte del EP.

Siete temas con un mensaje poderoso

El álbum contiene siete canciones que exploran diferentes géneros musicales, desde el flamenco hasta los sonidos orientales, pasando por la música electrónica y el urbano latino. Entre las colaboraciones del disco se encuentran el veterano artista urbano puertorriqueño Divino, el panameño K4G, Elena Vargas y Sharo Towers.

Elena Vargas se presenta este 2024 con un proyecto trabajado a consciencia en los que incluye 24 temas al más puro estilo flamenco fusión.

Con aires americanos y cocinados a fuego lento durante 2021 y 2022 junto a los mejores compositores y productores de Miami. De este modo, se presenta con un proyecto en el que Elena Vargas asombrará por su novedad en la industria musical, un trabajo realizado a consciencia junto al equipo de Farruko, dirigido por Melymel, rapera, compositora y actriz dominicana muy conocida en América, donde cuenta con casi 4Mill de seguidores en Instagram y quién le compone a los principales artistas Nº1 del Mundo (Farruko, Annita…).

Proyecto con aires latinos

Elena Vargas no solo viene cargada de temas junto al equipo de Farruko, sino también se avecinan temas con raíces latinas junto al equipo de Óscar Hernández “Oscarcito”, compositor de numerosos éxitos latinos: “El Anillo” de Jennifer López, “Esta Rico” de Will Smith, Bad Bunny y Marc Anthony, “No me acuerdo” de Thalia y Natti Natasha, “Deja que te bese” de Marc Anthony y Alejandro Sanz, entre otros muchos temas compuesto por el venezolano.

Para la sevillana este nuevo reto en lo musical significa “un cambio que conlleva mucha responsabilidad porque he salido de mi zona de confort para mi público de toda la vida, por un gran sueño que tenía por cumplir, y teniendo claro, que, si lo hacía, lo hacía desde la raíz”.