El reivindicativo discurso del actor de ‘Aladdín’: “Tenemos la suerte de trabajar en nuestra pasión, pero debe ser digno”

“Muchos comparan Madrid con las grandes mecas del teatro musical, Londres y nueva York; lo que no suelen comparar son las condiciones de los trabajadores. No deberíamos tener miedo a hablar públicamente de las injusticias que nos rodean”. El actor Roc Bernadí, protagonista de Aladdín, recibió este lunes el galardón a Mejor interpretación destacada masculina en los 16º Premios del Teatro Musical celebrados en el Teatro Coliseum de Madrid; y aprovechó su discurso para reivindicar las condiciones laborales de sus compañeros de profesión. En la lista de las “cosas” que les “da miedo decir” enumeró “que ningún miembro del elenco de grandes producciones debería cobrar el sueldo mínimo marcado por convenio” o que no les “deberían dar de baja cada vez que” se van “de vacaciones”.

“Si realmente ponemos el arte por delante, no deberíamos normalizar el firmar nueve funciones a la semana, ni tampoco hacer dos dobletes seguidos semana tras semana. No nos deberían descontar el día por una disfonía o una lesión producto del show en el que estamos”, añadió. “Somos nosotros los que ponemos el cuerpo. Sin nosotros no habría musicales”, aclaró antes de comparar la “enorme” inversión que realizan las productoras de musicales con la que sus trabajadores hacen en sus “vidas”.

“Somos afortunadas de poder trabajar de nuestra pasión, pero no deja de ser trabajo y el trabajo tiene que ser digno”, reivindicó, llamando a los compañeros de profesión a la unidad, citando a Manuela Trasobares: “¡Hemos de ser fuertes y nos hemos de unir todas! ¡Todas! ¡Tira la copa!”.

El Premio a Mejor dirección musical recayó en Xavi Torras, de Aladdin, que también aprovechó sus minutos sobre el escenario, galardón en mano, para reivindicar el trabajo de los músicos. “Quiero dedicárselo a ellos, que están aquí cada día, aunque no los veis”, pronunció. El homenajeado recordó que hace 25 años, cuando firmó su primer contrato, se hablaba “de lo mismo” que este 2024: “De si se va a hacer con playbacks tal musical o no. De si los músicos son necesarios o no. Creedme, estoy súper cansado de pertenecer a un gremio al que amo pero que estamos en un infinito peligro de extinción constante”.

El uso de grabaciones en espectáculos que se anuncian como musicales es una de las reivindicaciones de la Coordinadora de Músicos de Teatro Musical (CMTM) que nació en abril para reivindicar, entre otros aspectos, el estancamiento de los sueldos de sus músicos, la falta de convenio y la reducción de miembros en las orquestas. El colectivo, al que se han unido 250 profesionales, busca revertir la situación de los integrantes de las bandas que interpretan los temas en directo durante las funciones.

Xavi Torras criticó en la gala a las “grandes producciones que se quieren colgar el sellito de Gran Vía y se están presentando con dos y tres músicos, o con un músico. Eso sí, a precio de El Rey León”. “Basta ya. Ha llegado el momento de hablar de los músicos, de la música en directo, de nuestras condiciones. Estamos un poquito cansados algunos después de 25 años”, aseguró. El actor Roc Bernadí hizo referencia a este problema igualmente en su discurso, reconociendo que “desgraciadamente ahora es una gran suerte tener músicos tocando en directo”.

“Productores, productoras, ser la tercera ciudad mundial en producción de teatro musical es maravilloso pero, por favor, responsabilidad artística”, solicitó a las compañías, haciendo referencia al auge de funciones de este tipo que sitúan a Madrid por detrás de Nueva York y Londres en el ranking de metrópolis con mayor oferta musical.

Triunfo para 'The Book of Mormon'

Más allá de las reivindicaciones, el gran triunfador de la gala fue The Book of Mormon, que se llevó cuatro de los once galardones a los que optaba: Mejor musical, Mejor dirección de escena para David Serrano, Mejor actor protagonista para Alejandro Mesa y Mejor actor de reparto para Nil Carbonell. Le siguió El fantasma de la ópera con tres premios: Mejor escenografía para Federico Bellone y Clara Abbuzzesse, Mejor diseño de iluminación para Valerio Tiberi y Mejor diseño de sonido para Roc Mateu.

Tres galardones acumuló igualmente Aladdín que, además de coronar a su protagonista Roc Bernadí, fue reconocido con la Mejor caracterización para Milagros Medina-Cerdeira y Josh Marqueta y Mejor figurinista para Gregg Barnes. Con dos galardones se quedó L'alegria Que Passa, reconocido como Mejor música original y Mejor interpretación destacada femenina para Mariona Castillo. El galardón a Mejor actriz protagonista fue poara Lucía Ambrosini, de Una rubia muy legal y Mejor actriz de reparto para Mireia Portas, por The Producers. Bruno, el musical que lo cambió todo se alzó con el Premio al musical off. El cantante Raphael recibió el Premio de Honor.