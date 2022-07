Denuncian al Mad Cool por cobrar a los asistentes la devolución de las pulseras

Esto del mad cool me parece una locura, osea les tengo que pagar para que me devuelvan un dinero que no use?

Es decir me obligan a recargar la pulsera al ser el único medio de pago, pero les tengo que pagar para que me devuelvan el dinero que no gaste 🙃@madcoolfestival pic.twitter.com/e8Lg1NlHN1