El rapero Pop Smoke, asesinado a tiros en su casa a los 20 años

El rapero estadounidense Pop Smoke ha muerto abatido por varios disparos en su casa este miércoles, según han confirmado fuentes policiales a Los Angeles Times. La joven promesa de 20 años se encontraba en su domicilio de Hollywood Hills cuando dos hombres enmascarados y cubiertos con sudaderas irrumpieron de madrugada y le tirotearon.

El músico, de nombre real Bashar Jackson, fue trasladado inmediatamente a un hospital de Los Angeles donde horas después fue declarado muerto. Aunque no se descarta ninguna hipótesis, las primeras investigaciones apuntan a que el móvil del crimen era un robo a partir de unas imágenes que había publicado previamente en su Instagram con montones de dinero y la dirección de su casa.

La noticia ha causado conmoción en el sector musical estadounidense, que lamenta otra muerte en circunstancias violentas como las últimas de de Nipsey Hussle y XXXTENTATION. Hace poco se conocía el dato de que, en los últimos 30 años, 69 raperos han sido asesinados en el país.

Con solo un disco a sus espaldas, Meet the whoo, que vio la luz el pasado junio con temas como Welcome to the party que dispararon su popularidad, Pop Smoke ya era considerado uno de los MCs con más futuro de Estados Unidos. De hecho, esa canción cuenta casi con 24 millones de visualizaciones en YouTube, sin contar con las versiones realizadas por Nicki Minaj y Skepta. Por otra parte, recientemente había participado en una colaboración con el célebre Travis Scott que apuntaló su fama.

Jackson había sido arrestado en enero después de robar presuntamente un Rolls-Royce que había tomado prestado para un videoclip y que habría llevado por todo el país hasta Nueva York. El fiscal, entonces, alegó que el rapero pertenecía a la banda delincuente Crips. Más tarde, se declaró inocente del robo y fue puesto en libertad bajo fianza de 250.000 dólares, pero se le prohibió tener contacto con miembros de dicha pandilla.