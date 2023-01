Rosalía propone la mentira como cura para el mal de amores en 'LLYLM'

Rosalía fue una de las artistas más destacadas de 2022 gracias a su disco Motomami. Con él se alzó con el Latin Grammy a Mejor Álbum del año, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en recibir dos veces este galardón. La catalana no hizo esperar demasiado el lanzamiento de nueva música y, tras Besos Moja2 con Wisin Yandel, El Pañuelo con Romeo Santos y el hit veraniego Despechá; este viernes publica su nuevo single, LLYLM (Lie Like You Love Me).

Un tema que mezcla inglés y castellano, con el que sorprendió desde que comenzó a generar expectativas en sus redes sociales a principios de mes sobre lo que sucedería el 27 de enero. Lo primero que hizo fue compartir un tuit con la señalada fecha y, días después, una fotografía saltando en una cama vestida con una falda gris, jersey negro y botas rosas de tacón. Junto a ellos, varios vídeos en Tik Tok con ella maquillándose y bailando vestida de invierno dentro de un árbol de Navidad iluminado de blanco.

“El que quiero no me quiere como quiero que me quiera. Hoy termina la condena. Me diviertes, maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval. Yo soy de aquí y tú eres de allá. Lo diré en inglés y me entenderás”, entona Rosalía en su primera estrofa hasta alcanzar el estribillo: “I don't need honesty, baby. Lie like you love me, lie like you love me. Cover me in a dream. I'll be yours. Who needs the honesty, baby? Lie like you love me, lie like you love me. Maybe at the end it becomes real enough for me” (No necesito honestidad. Miente como si me quisieras, miente como si me quisieras. Cúbreme en un sueño. ¿Quién necesita la honestidad? Miente como si me quisieras, miente como si me quisieras. Puede que al final se convierta en lo suficientemente real para mí“).

Letra de 'LLYLM'

El que quiero, no me quiere

Como quiero que me quiera

Hoy termina la condena

Me diviertes, maybe tú eres el que me libera

Y es que hoy es carnaval

Yo soy de aquí y tú eres de allá

Lo diré en inglés y me entenderás

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

Oh, oh, oh, for me

Llevo coco, con canela

Perfumada, escapemos, si es que quieres

Vengo en moto, soy una mami

Y si hay un día, hoy es ese día

Para ser y cambiar, o no ser y disfrazar

Your angel, you're my vamp tonight

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me

Ay, dame esa, esa pulsera de flores

Me la pondré en la muñeca

Cuando despierte, así yo lo sabré

Así yo lo sabré, yo sabré que fue real

Será mi tótem, lo sabes tú y nadie más

I don't need honesty

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Cover me in a dream

I'll be yours or fantasy

Who needs the honesty?

Baby, lie like you love me, lie like you love me

Maybe at the end it becomes real enough for me