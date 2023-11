The Beatles suena a 'Eleanor Rigby' en 'Now and Then', su canción inédita rescatada con IA

Hace más de cincuenta años, en plena década de los setenta, John Lennon grabó la maqueta de una canción a voz y piano que nunca vio la luz. Su viuda Yoko Ono custodió aquel casete hasta que, en 1994, decidió entregárselo a Paul McCartney, Ringo Star y George Harrison. Poco pudieron hacer con ella, ya que en ese momento no contaban con una tecnología que les permitiera separar las pistas y el instrumento se escuchaba con muy poca calidad. El tema terminó por quedarse en un cajón, hasta que, cerca de treinta años después, la Inteligencia Artificial que Peter Jackson utilizó en el documental The Beatles: Get Back, permitió desempolvarlo.

McCartney entregó la cinta original al cineasta para ver qué podía hacer con ella. El director necesitó poco tiempo para aislar la voz del piano gracias al software con el que había restaurado sonido e imagen de la realización del álbum Let It Be de la banda, y que tuvo como resultado la docuserie que estrenó en 2021.

Una vez limpiada la voz de Lennon de la demo, Paul y Ringo grabaron el resto de instrumentos para completar una nueva composición final. El resultado es Now And Then, la que desde este jueves 2 de noviembre se ha convertido en al última canción de The Beatles.“I know it's true' It's all because of you” [Sé que es verdad, todo es por ti]“, comienza rezando la letra de la conmovedora balada. ”Now and then, I miss you. Now and then, I want you [De vez en cuando, te echo de menos. De vez en cuando]“, clama en su estribillo.

Su lanzamiento llega acompañado del cortometraje documental –disponible en Movistar Plus+– que narra cómo se gestó el rescate de la maqueta gracias en la sede de Capital Records. “Hacer buena música en una banda es una cuestión de química. La manera en la que nuestras cuatro personalidades se combinaron en The Beatles fue muy especial. Cuando perdimos a John... Sabíamos que era el final”, reconoce McCarney en ella sobre lo que sintieron tras el asesinato de Lennon en 1980.

La película, que cuenta con imágenes de archivo del proceso, muestra a Ringo Star reconociendo al escuchar la primera maqueta: “Esto es lo más cerca que podíamos estar de nuevo con él en el estudio”. De hecho, lo mejor del corto es su montaje, por cómo combina imágenes de los dos integrantes del grupo fallecidos. El trabajo en la sala de edición logra que parezca que los cuatro crearon y armaron juntos el sencillo.

Y es que el tema no solo funciona en parte como homenaje a Lennon. Now And Then incluye una guitarra eléctrica y acústica grabada por Harrison en 1995, además de un solo de guitarra 'slide' que McCartney compuso inspirado en su estilo. Otro detalle que sumaron a la mezcla final fueron los coros de las grabaciones originales de Here, There And Everywhere, Eleanor Rigby y Because, entretejidos en la nueva canción.

En el documental participa también el hijo de Lennon, Sean Ono, que con su voz acompaña vídeos caseros de su padre tocando la guitarra y el piano en casa. Afirma que es consciente de que el artista británico dejó la música para criarle, pero que aquello no impidió que siguiera tocando en el piso en el que vivían. “Mi madre se quedó el puñado de canciones que nunca terminó”, expone sobre el germen de la recién publicada Now and Then.

Harrison lo calificó de “basura”

La IA ha hecho posible que los fans de la banda británica puedan escuchar un tema inédito más de cincuenta años después de que se separaran. Aunque según reveló McCartney el pasado mes de junio, cuando anunció la existencia de la canción, no todos los integrantes del grupo apoyaron la grabación. El músico de 80 años afirmó en una entrevista que Harrison había admitido que era una “basura” y se negó a trabajar en ella

“No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración. Pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba. A George no le gustó. Siento The Beatles una democracia, no lo hicimos”, agregó sobre la opinión del guitarrista que, teniendo en cuenta las fechas, emitió mucho antes de que gracias a la IA pudieran separar las pistas y trabajar con instrumento y voz por separado la composición.

Mejor paradas salieron en ese momento las otras dos maquetas que albergaba la cinta que Yoko Ono custodió. Free As A Bird y Real Love sí que fueron completadas en el momento y fueron lanzadas como singles en 1995 y 1996, como parte del proyecto The Beatles Antology.