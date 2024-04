Centenars de persones participen a Xàtiva en el tradicional homenatge als maulets pel 25 d’abril

Xàtiva va celebrar dissabte el tradicional homenatge als maulets per la seua heroica defensa de la ciutat l'any 1707 durant la Guerra de Successió, davant l'avanç de les tropes borbòniques tot just després de la Batalla d'Almansa que va tindre lloc el 25 d'abril d'aquell mateix any i que va suposar un punt d'inflexió en la definició de la guerra. El càstig als xativins per aquesta defensa va ser la crema de la ciutat i la substitució del seu nom per qui seria el futur monarca, Felip V.

En l'acte institucional on van participar centenars de persones individuals, a més de col·lectius cívics i socials, va intervindre l'alcalde de la ciutat, Roger Cerdà; i Natxo Escandell, doctor i professor d’Història, especialitzat en l’evolució del valencianisme polític, qui va ser l’encarregat de llegir el manifest.

L'acte festiu va començar amb una dansà pel carrer Montcada fins al Monument als Maulets. En aquest van participar el Grup de Danses Socarrel, la Muixeranga de Xàtiva i la Colla de dolçainers i tabaleters 'La Socarrà'.

L'alcalde Roger Cerdà va manifestar en la seua intervenció: “Estic orgullós de la nostra història, de la categoria de les nostres gents, dels fills de la ciutat que han passat a la història de la Humanitat i dels qui des de l’anonimat l’han feta tan gran i singular. Totes i tots junts, hem superat guerres i pandèmies, incendis i destrucció. Mai ningú ha pogut amb nosaltres. Xàtiva sempre renaix de les seues cendres. Mai ningú podrà amb una ciutat digna, justa, humana i unida. Per això, hui més que mai, dic amb el major dels orgulls possibles: Visca Xàtiva i visca el poble valencià!”.