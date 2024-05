La Generalitat destina 4,7 milions per a eliminar canyars al Parc Natural del Túria

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori està duent a terme actuacions per valor de 4,7 milions d'euros per a l'eliminació dels canyars i regenerar les riberes del riu al Parc Natural del Túria. Ja s'han finalitzat les intervencions en el llit fluvial al seu pas pels termes municipals de Manises, Paterna, Riba-roja de Túria, Vilamarxant i Pedralba i estan en fase d'execució les de Pedralba, Bugarra, Xestalgar i Xulilla.

Tal com ha explicat la consellera Salomé Pradas, “estem duent a terme un ambiciós projecte per a eliminar la canya comuna del Parc Natural del Túria en el qual, de moment, s'ha actuat sobre una superfície de 52,84 hectàrees repartides al llarg de 23,61 quilòmetres”. No obstant això, està previst que la superfície total aconseguisca les 157,5.

En aquest sentit, la consellera ha recordat que la canya comuna (el nom científic de la qual és arundo donax) “és una de les espècies exòtiques invasores més nocives” que “encara que en el passat tenia moltes utilitats tant per a l'agricultura com per a la construcció i altres oficis, ara és una greu amenaça per als nostres ecosistemes i, per això, s'ha de controlar la seua propagació”.

El procés d'eliminació d'aquesta espècie invasora, a més, permetrà la recuperació dels ecosistemes de bosc de ribera valencià, així com l'ús públic de les ribes de molts trams que, per culpa dels canyars, “fins al moment eren completament inaccessibles per a les persones”, ha dit Pradas.

La consellera també ha afegit que, amb l'eliminació dels canyars “reduïm considerablement el risc d'incendis forestals ja que aquesta espècie és la que produeix més biomassa per hectàrea després del bambú, la qual cosa també suposa un risc en cas de crescudes dels rius perquè l'abundància de la seua matèria vegetal bloqueja el discórrer de l'aigua i fan més greus les inundacions”.

Aquesta iniciativa s'emmarca en l'estratègia 'Desencanyar', que compta amb una inversió de 16 milions d'euros fins al 2027 (entre recursos propis de la Generalitat i fons europeus) per a la recuperació de la riberes dels rius de la Comunitat Valenciana.

Les actuacions en les riberes consisteixen en la sega de les canyes i la retirada dels rizomes i, posteriorment, es cobreix la superfície amb lones opaques per a evitar que la llum del sol revitalitze els rizomes, els quals, poden estendre's diversos quilòmetres.

“Quan es retiren les cobertures opaques es procedirà a la regeneració dels espais mitjançant la plantació d'espècies autòctones de les riberes valencianes”, ha conclòs Salomé Pradas.

Reunió amb l'alcalde de Riba-roja

Salomé Pradas ha donat compte d'aquestes actuacions a l'alcalde de Riba-roja, Robert Raga, amb qui s'ha reunit aquest dimarts. Durant la trobada, la consellera i el primer edil d'aquesta localitat del Camp del Túria han analitzat les conseqüències ambientals dels tres últims incendis registrats en els termes municipals de Vilamarxant i Riba-roja on es van destruir dues passarel·les de la ruta fluvial.

En aquest sentit, la consellera ha explicat que s'ha arribat a un acord entre la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Direcció General del Medi natural i Animal per a la reconstrucció d'aquestes. La Confederació assumirà els costos de la retirada de les restes que han quedat dins del llit del riu i repararà els desperfectes provocats per l'incendi en les riberes i la Conselleria s'encarregarà de la construcció de dos ponts per a l'accés de persones, ciclistes i vehicles de emergència.

D'aquesta manera, es prioritzarà el pas situat prop de Masia de Traver, ja que a més de donar continuïtat a la Ruta Fluvial del Túria, eixa via dona accés a les urbanitzacions de Riba-roja de Túria i Sant Antoni de Benaixeve situades en la riba esquerra, on viuen diversos milers de persones.