Sagunt i el Ministeri estudien la construcció d'una nova estació de tren amb connexió amb el Port i una parada d'AVE

Una nova estació de trens integrada a la ciutat, connectada amb el Port de Sagunt i amb parada d'AVE. Eixe és el projecte de millora de la connectivitat ferroviària de la ciutat que l'Ajuntament de Sagunt ha plantejat aquest dimarts al Ministeri de Transports i Mobilitat Urbana. La proposta, “molt ben rebuda”, serà estudiada des del Govern amb la finalitat de poder donar resposta a les necessitats del municipi.

L'alcalde, Darío Moreno, i el regidor de Mobilitat Urbana, Javier Raro, s'han reunit amb el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Urbana, José Antonio Santano, per a continuar avançant “en la millora de la mobilitat i les connexions entre els diferents nuclis urbans del municipi”.

Així, l'objectiu de la trobada, segons Moreno, ha sigut “fer arribar al Ministeri les necessitats que té la ciutat i reforçar les relacions entre totes dos administracions”. “Estem creixent en població, el nostre desenvolupament industrial està agafant velocitat de creuer i hem d'estar a l'altura en el pla de la mobilitat i les connexions”, ha afirmat. En la mateixa línia s'ha expressat el regidor de Mobilitat Urbana, Javier Raro, qui s'ha referit a la necessitat “de cosir la ciutat i connectar els diferents nuclis urbans”.

L'Ajuntament de Sagunt ha fet saber a Santano que convé abordar “prioritàriament” la connexió del nucli del Port de Sagunt –el de major població, amb 45.000 habitants– amb l'estació de trens de la ciutat. Una opció que passaria per donar lloc a una nova estació amb accés també des de l'est, amb major permeabilitat urbana i amb possibilitat que els trens d'alta velocitat facen parada a la ciutat. “En este Ajuntament existix una aposta decidida per la mobilitat sostenible, amb especial interés en el ferrocarril, però sense que la platja de vies supose obrir una cicatriu en la trama urbana”, ha detallat Raro.