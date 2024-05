Vinaròs, Benicarló i Peníscola reclamen a la Generalitat la millora del transport interurbà en autobús

Representants dels Ajuntament de Vinaròs, Benicarló i Peníscola s'han reunit amb el secretari autonòmic d'Infraestructures i Transports, Vicente Dómine, i el director general de Transport, Manuel Ríos, per a tractar la possibilitat de millorar el servei de transport interurbà d'autobusos entre les poblacions.

Els quatre punts fonamentals que s'han tractat a la reunió han sigut l'increment de la freqüència dels autobusos, l'ampliació de l'horari fins a les 00.30 hores, el possible establiment d'un abonament de diversos viatges, i la tramitació del carnet jove en altres punts de la comarca de Castelló, de manera que els joves que fan servir el carnet jove per a viatjar en autobús no hagen de desplaçar-se a la capital per a tramitar-lo.

“El tema de l'ampliació de l'horari fins a les dotze i mitja és molt important, perquè hi ha moltes persones, especialment treballadors del sector serveis, que utilitzen aquest transport i que a partir de les 22.00 hores ja no poden fer ús del transport públic”, ha afirmat Juan Pascual Sorlí, regidor d'Urbanisme de Benicarló.

Sorlí ha assegurat que “el que hem de procurar és que els habitants dels tres municipis tinguen la sensació de què tenen un vertader servei de transport públic”. El regidor ha constatat que “a pesar que hi ha vigent una adjudicació del servei, esperem que puguen parlar amb l'empresa concessionària i puguen solucionar tots aquests problemes”.