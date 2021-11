El Festival de Cine de Gijón corona a 'Zero Fucks Given', el filme sobre la ansiedad laboral milenial

El Festival Internacional de Cine de Gijón cierra su 59ª edición dando a conocer los ganadores de las diferentes categorías después de nueve días, del 19 al 27 de noviembre, en los que se han programado más de 100 películas. De esta manera, el jurado ha decidido coronar en la competición Retueyos (para primeros, segundos y terceros largometrajes) a Zero Fucks Given, dirigida por Julie Lecoustre y Emmanuel Marre.

Se trata de un filme en el que Adèle Exarchopoulos, conocida por La vida de Adèle, interpreta a una azafata de aerolínea de bajo coste con sede en la isla de Lanzarote que tiene la obligación de sonreír a los pasajeros cuando, en el fondo, sufre ansiedad por su rutina laboral. Entre vuelos, fiestas nocturnas y ligues efímeros de Tinder los directores componen un retrato sobre una generación, la milenial, que siente cómo todo lo que les rodea en lo sentimental y lo laboral está continuamente pendiente de un hilo.

En cambio, en la competición Albar (para directores consagrados), el jurado del festival ha decidido premiar a Hygiène sociale de Denis Côté, una surrealista comedia sobre el presente de un hombre inconsciente que se enfrenta a diferentes mujeres que intentarán que se haga responsable de sus actos. “En un tiempo en el que se cuestionan los espacios de libertad social, personal y artística valoramos la singularidad de esta película y su visión sobre nuestro pasado, presente y futuro. Este Casanova y las mujeres fuertes y contradictorias que le rodean componen un cuerpo verdaderamente cinematográfico lleno de inteligencia y humor”, ha sentenciado el jurado de este apartado, integrado por Pilar Castro,Cíntia Gil y María Pérez Sanz.

A continuación, el Palmarés completo:

59º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón

COMPETICIÓN RETUEYOS. MEJOR LARGOMETRAJE EX AEQUO

Rien à foutre, de Emmanuel Marre y Julie Lecoustre

COMPETICIÓN RETUEYOS. MEJOR ACTRIZ

Anastasia Budiashkina, por Olga

COMPETICIÓN RETUEYOS. MEJOR ACTOR

Jean-Michel Lemoine, por Poulet Frites

COMPETICIÓN RETUEYOS. PREMIO A LA DISTRIBUCIÓN

Neptune Frost, de Saul Williams y Anisia Uzeyman

COMPETICIÓN ALBAR. MEJOR LARGOMETRAJE

Hygiène sociale, de Denis Côté

COMPETICIÓN ALBAR. MENCIÓN ESPECIAL

Întregalde, de Radu Muntean

COMPETICIÓN ALBAR. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO

In Front of Your Face, por Hong Sang-soo

COMPETICIÓN ALBAR. PREMIO A LA DISTRIBUCIÓN

The First 54 Years. An Abbreviated Manual for Military Occupation, de Avi Mograbi

PREMIO FIPRESCI AL MEJOR LARGOMETRAJE

Palestra, de Basovih Marinaro y Sofía Jallinsky

PREMIO FIPRESCI A LA MEJOR DIRECCIÓN

María Álvarez, por Las cercanas

PREMIO PRINCIPADO DE ASTURIAS AL MEJOR CORTOMETRAJE

Train Again, de Peter Tscherkassky

PREMIO DEL JURADO JOVEN AL MEJOR LARGOMETRAJE

We're All Going to the World's Fair, de Jane Schoenbrun

PREMIO DEL JURADO JOVEN AL MEJOR CORTOMETRAJE

Bato Nebo, de Luzia Johow

PREMIO RCSERVICE AL DIRECTOR Y/O DIRECTORA DE LA MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA

Natalia Cabral y Oriol Estrada, por Una película sobre parejas

PREMIO ALMA AL MEJOR GUION DE PELÍCULA ESPAÑOLA

Una película sobre parejas, de Natalia Cabral y Oriol Estrada

PREMIO DCP DELUXE AL MEJOR DIRECTOR DE LARGOMETRAJE ESPAÑOL

Joan Tisminetzky, por D’Ombres

PREMIO CIMA AL MEJOR LARGOMETRAJE DIRIGIDO POR UNA MUJER

Captain Volkonogov Escaped, de Natasha Merkulova y Aleksey Chupov

PREMIO RTPA AL MEJOR LARGOMETRAJE ASTURIANO

Shooting for Mirza, de Juan Gautier

PREMIU RTPA DE LA COMPETICIÓN ASTURIES CURTIUMETRAXES

Epokhe, de Elmer Guevara

MENCIÓN ESPECIAL RTPA DE LA COMPETICIÓN ASTURIES CURTIUMETRAXES

Nyami Nyami de David Rodríguez

PREMIO DE DISTRIBUCIÓN LABORAL CINEMATECA CORTOS

Manual de la siega de Samuel Fernandi

PREMIO ENFANTS TERRIBLES AL MEJOR LARGOMETRAJE

La estrella de los simios de Linda Hambäc

PREMIO DEL PÚBLICO

La Fracture de Catherine Corsini

PREMIO DEL PÚBLICO DE LA COMPETICIÓN TIERRES EN TRANCE A LA DISTRIBUCIÓN

Welcome to ma maison de Andrés Goteira

PREMIO EUROPA JOVEN A LA MEJOR DIRECCIÓN DE LARGOMETRAJE EUROPEO

Ninjababy de Yngvild Sve Flikke

PREMIO NUEVOS REALIZADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Campolivar de Alicia Moncholí

PREMIO NUEVOS REALIZADORES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Un verano sin pájaros de Celia Viada Caso

PREMIO DEL JURADO PUSH PLAY WORK-IN-PROGRESS

Sobre las nubes dirigido por María Aparicio

PREMIO OpenECAM Work-in-Progress

Hablar de estas cosas de Fernando Lorenzana