Penélope Cruz, de camino al Oscar: “Es increíble estar nominada junto a Javier”

Penélope Cruz ha conseguido la cuarta nominación al Oscar de su carrera. Su interpretación en Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, le ha servido a la Academia de Hollywood para seleccionarla como candidata a la estatuilla dorada de Mejor actriz protagonista. El galardón, no obstante, estará reñido. Al él optan también Nicole Kidman, Olivia Colman, Kristen Stewart y Jessica Chastain.

"Todas las veces lo he vivido con una emoción increíble, pero lo de hoy ha sido más fuerte para mí. Por estar nominada junto a Javier [Bardem], por ser una película de Pedro [Almodóvar] y por la forma de vivir ese personaje. Necesito procesarlo", ha reconocido la actriz madrileña en un encuentro especial organizado este martes en la oficina de El Deseo, la productora de los hermanos manchegos.

Pero no es la primera vez que Cruz pisará la alfombra roja de Los Ángeles. Ha sido nominada en dos ocasiones a Mejor actriz de reparto, por Vicky Cristina Barcelona (con la que consiguió la estatuilla) y Nine; y una a Mejor actriz protagonista, por Volver. "Cuando han dicho mi nombre me he caído al suelo, lo mismo que me ocurrió con Volver", ha desvelado entre risas.

Los Oscar 2022 tienen algo de acento español. La producción nacional ha sido destacada por partida cuádruple, incluyendo a Alberto Mielgo por su corto de animación El limpiaparabrisas, a Alberto Iglesias por la banda sonora de Madres paralelas y a Javier Bardem por Ser los Ricardo. "Él no reaccionaba, le he tenido que gritar", ha dicho Cruz. Una vez recompuesto, el actor también ha hecho mención al momento compartido.

Estaban viendo la televisión abrazados "con el corazón a mil" y se ha quedado "en shock" al escuchar sus nombres. Aún no le había dado tiempo a reaccionar cuando han pronunciado el de Penélope desde Los Angeles. "Nos hemos puesto muy contentos y nos hemos abrazado fuerte", ha descrito Javier Bardem. "Estar compartiendo esto es algo extraordinario, estamos muy flipados, muy contentos y muy conmovidos".

Memoria histórica, en Hollywood

"Me habría hecho muchísima ilusión ver a Pedro entre los directores, pero él no puede estar más feliz por nosotros", ha recordado Penélope Cruz. Curiosamente, ha sucedido algo parecido a lo que ocurrió en 2002. Aquel año la Academia de cine española seleccionó Los lunes al sol de Fernando León de Aranoa para la carrera al Oscar a Mejor película extranjera, pero no fue nominada y finalmente Hollywood concedió el Oscar a Mejor guion original a Hable con ella (2002), otra cinta de Almodóvar.

Ahora la situación se repite. El director manchego opta a dos nominaciones por Madres paralelas mientras que El buen patrón, la apuesta de la Academia española, no ha pasado el corte como Mejor película extranjera. "El hecho de que yo esté nominada por una película en español lo hace más emocionante. Y si encima es una película de Pedro es algo bastante redondo. Cuando soñaba con trabajar con él, no me atrevía a soñar con estas cosas", ha concedido la intérprete.

Cruz ha dedicado unas palabras a los dos temas sobre los que pivota Madres paralelas, maternidad y memoria: "Me gusta que la memoria histórica esté presente a través del mensaje de Pedro, que pueda viajar. Además lo hace desde un lugar que habla de los derechos humanos y va más allá de los debates políticos. Cada persona podrá mirar en su historia y encontrar alguna lección para no repetir los mismos errores".

Respecto a la feminidad, la actriz ha reconocido que su motor cada día en el rodaje eran las mujeres. "Quería que el personaje pudiera honrar a una amenaza de ese tipo en cualquier situación", ha dicho en referencia a la pérdida y la solidaridad entre madres. "Yo tengo una amiga que está viviendo algo así y todo lo que tenga que ver con la película es algo que me hace pensar en ella y en ese niño", ha admitido.

Por último, la actriz ha hecho un llamamiento en defensa de la industria española –"necesita muchos apoyos y no es algo que yo pueda cambiar, pero sí aportar mi granito"– y para impulsar el interés del público por el cine: "Me rompe el corazón ver que todas las salas estén cerrando. No me imagino un mundo sin el que ir al cine no forme parte de nuestra vida".