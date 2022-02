Estos son todos los nominados a los Premios Oscar 2022

La Academia de Hollywood ha dado a conocer este martes 8 de febrero los nominados de la 94ª edición de los Oscar. Los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross han sido los encargados de leer en directo los candidatos a las estatuillas doradas en las 23 diferentes categorías. Las cintas que parten con un mayor número de nominaciones son El poder del perro, con 12; Dune, con 10; y Belfast, con 7. Mientras, España tendrá una presencia especial en la gala presencial que se celebrará el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

MEJOR PELÍCULA

-Belfast

-Coda

-No mires arriba

-Drive my car

-Dune

-King Richard

-Licorice Pizza

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-West Side Story

MEJOR DIRECCIÓN

-Paul Thomas Anderson, por Licorice Pizza

-Kenneth Branagh, por Belfast

-Jane Campion, por El poder del perro

-Steven Spielberg, por West Side Story

-Ryûsuke Hamaguchi, por Drive My Car

MEJOR ACTOR

-Javier Bardem, por Ser los Ricardo

-Benedict Cumberbatch, por El poder del perro

-Andrew Garfield, por Tick, Tick … Boom!

-Will Smith, por King Richard

-Denzel Washington, por La tragedia de Macbeth

MEJOR ACTRIZ

-Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye

-Olivia Colman, The Lost Daughter

-Penélope Cruz, por Madres paralelas

-Nicole Kidman, Being the Ricardos

-Kristen Stewart, Spencer

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

-Ciarán Hinds, por Belfast

-Troy Kotsur, por Coda

-Jesse Plemons, por El poder del perro

-JK Simmons, por Ser los Ricardo

-Kodi Smit McPhee, El poder del perro

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

-Jessie Buckley, por La hija oscura

-Ariana Debose, por West Side Story

-Judi Dench, por Belfast

-Kirsten Dust, por El poder del perro

-Aunjanue Ellis, por King Richard

MEJOR GUION ORIGINAL

-Belfast

-No mires arriba

-King Richard

-Licorice Pizza

-La peor persona del mundo

MEJOR GUION ADAPTADO

-Coda

-Drive my car

-Dune

-La hija oscura

-El poder del perro

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

-Drive My Car (Japón)

-Flee (Dinamarca)

-Fue la mano de dios (Italia)

-Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

-La peor persona del mundo (Noruega)

MEJOR FOTOGRAFÍA

-Dune

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-La tragedia de Macbeth

-West Side Story

MEJOR MONTAJE

-No mires arriba

-Dune

-King Richard

-El poder del perro

-Tick, Tick … Boom!

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

-Dune

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-La tragedia de Macbeth

-West Side Story

MEJOR VESTUARIO

-Cruella

-Cyrano

-Dune

-El callejón de las almas perdidas

-Westside story

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

-Coming 2 America

-Cruella

-Dune

-The eyes of Tammy Faye

-La casa Gucci

MEJORES EFECTOS VISUALES

-Dune

-Free guy

-No time to die

-Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

-Spider-Man: No way Home

MEJOR SONIDO

-Belfast

-Dune

-No time to die

-El poder del perro

-West Side Story

MEJOR BANDA SONORA

-No mires arriba (Nicholas Britell)

-Dune (Hans Zimmer)

-Encanto (Germaine Franco)

-Madres paralelas (Alberto Iglesias)

-El poder del perro (Jonny Greenwood)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

-Be Alive, de King Richard

-Dos Oruguitas, de Encanto

-Down to Joy, de Belfast

-No Time To Die, de No Time to Die

-Somehow You Do, de Cuatro días buenos

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

-Encanto

-Flee

-Luca

-The Mitchells vs. the Machines

-Raya y el último dragón

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

-Ascension

-Attica

-Flee

-Summer of soul

-Writing with fire

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

-Ala Kachuu-Take and run

-The dress

-The long goodbye

-On my mind

-Please Hold

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

-Affairs of the art

-Bestia

-Boxballet

-Robin Robin

-El limpiaparabrisas

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

-Audible

-Lead me home

-The queen of basketball

-Three song for benazir

-When we were bullies