Premios Gamelab 2018: el futuro del videojuego español demuestra sus mejores píxeles en Barcelona

"Los Premios Gamelab son los únicos que vienen a recoger personas vestidas con chanclas y bermudas", afirmó el presentador Toni Garrido para inaugurar la gala de los XI Premios Nacionales de la Industria del Videojuego del pasado jueves. De esta forma, el evento Gamelab celebrado en Barcelona del 27 al 29 de junio reconoce las obras más importantes del ámbito español. Y, efectivamente, las bermudas desfilaron por el escenario, pero también trajes, camisetas y faldas.

Bring you home, una aventura de puzles creada por Alike Studio, ha recibido cuatro galardones entre los que se encuentra el de Mejor juego del año. Con el mismo número de estatuillas se encuentra la historia con estética ciberpunk The Red Strings Club, del estudio valenciano Deconstructeam. Subieron tantas veces al escenario que, al final, terminaron haciéndose íntimos de Garrido. "Dame un abrazo, que ya nos conocemos", dijo el presentador al fundador del estudio, Jordi de Paco.

Por otro lado, el Premio Gamelab de Honor ha sido entregado a la escritora y creativa Amy Hennig, reconocida por ser directora de títulos como Jak and Daxter o Uncharted. "Qué foto tan horrible. Ahora estará en Internet para siempre", declaró la guionista entre risas al comprobar su imagen en las pantallas del escenario.

Amy Hennig, escritora y creativa, recibe el Premio Gamelab de Honor José Antonio Luna

En su discurso, Hennig reconocía que Ivan Fernadez-Lobo, director de Gamelab, llevaba cuatro años intentando contar con ella para un premio que ya recibieron Will Wright, padre de Los Sims; Kazunori Yamauchi, autor de la saga Gran Turismo; o Hideo Kojima. "Hasta ahora ha estado muy ocupada, pero estas son las ventajas de estar desempleada", ha declarado entre risas la creadora haciendo referencia al cierre del estudio en el que estaba trabajando.

A continuación, la lista con el resto de ganadores resaltados en negrita:

Mejor juego del año

Bring You Home, de Alike Studio

Metroid: Samus Returns, de MercurySteam

Solo, de Team Gotham

The Red Strings Club, de Deconstructeam

Mejor diseño de juego

Bring You Home, de Alike Studio

Metroid: Samus Returns, de MercurySteam

Moonlighter, de Digital Sun

The Red Strings Club, de Deconstructeam

Mejor dirección artística

Bring You Home, de Alike Studio

Monster Prom, de Beautiful Glitch

Solo, de Team Gotham

The Red Strings Club, de Deconstructeam

Mejor audio

Bring You Home, de Alike Studio

Moonlighter, de Digital Sun

Raiders of the Broken Planet, de MercurySteam

The Red Strings Club, de Deconstructeam

Mejor narrativa

Monster Prom, de Beautiful Glitch

STAY, de Appnormals Team

The Invisible Hours, de Tequila Works

The Red Strings Club, de Deconstructeam

Mejor idea original

Bring You Home, de Alike Studio

Solo, de Team Gotham

STAY, de Appnormals Team

The Invisible Hours, de Tequila Works

Mejor juego de móvil

Bring You Home, de Alike Studio

It's Full of Sparks, de Dabadu Games S.L.

Might & Magic: Elemental Guardians, de Ubisoft Barcelona Mobile

Starman: Tale of Light, de Nada Studio

Mejor juego de PC

Monster Prom, de Beautiful Glitch

Solo, de Team Gotham

STAY, de Appnormals Team

The Red Strings Club, de Deconstructeam

El equipo de Alike Studio, autores de 'Bring You Home' Gamelab

Mejor juego de consola

Metroid: Samus Returns, de MercurySteam

Moonlighter, de Digital Sun

STAY, de Appnormals Team

The Invisible Hours, de Tequila Works

Mejor juego debut

Monster Prom, de Beautiful Glitch

Moonlighter, de Digital Sun

Starman: Tale of Light, de Nada Studio

Vesta, de FinalBoss Games

Mejor juego universitario

Insomnis, de ENTI UAB

Jera, de Digipen

Unaligned, de Pompeu Fabra

Wahkan, de Digipen

Mejor juego en desarrollo

Blasphemous, de The Game Kitchen

Premio de la prensa

The Red Strings Club, de Deconstructeam

Premio del público

Monster Prom, de Beautiful Glitch

Mejor juego catalán del año (otorgado por la Generalitat)

Bring You Home, de Alike Studio