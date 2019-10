Gonzalo Gortázar (CaixaBank): "Hemos defendido la legalidad y el diálogo en Catalunya, pero la violencia no ayuda y debe ser erradicada"

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha mostrado su preocupación por la situación política y en las calles de Catalunya. El CEO de la entidad bancaria no ha querido cuantificar los daños que han sufrido sus oficinas en los disturbios de la pasada semana, pero ha sido muy contundente con la situación. "Estamos a pocos días de unas elecciones y no quiero hacer una valoraración política. Sobre Catalunya hemos defendido el respeto de la ley y el diálogo. Lo que no ayuda es la violencia, que debe ser erradicada", ha explicitado.

"La inestabilidad en Catalunya no ayuda. Pero pese a ello España y Catalunya han seguido creciendo. Lo importante es que no se cronifique", ha asegurado. Gortázar, que ha presentado los resultados de la entidad financiera en el tercer trimestre de 2019, ha manifestado que "han tenido impacto negativo en sus oficinas como los comercios de la zona y esperamos que no se produzcan más situaciones igual". "Los daños no son de magnitudes relevantes, pero si es un impacto para las personas que trabajan allí y para los clientes", ha añadido.

Sobre la situación económica, el consejero delegado de CaixaBank ha sido tajante: "Estamos en un proceso de desaceleración y no de recesión". "Prevemos para 2019 un crecimiento de 1,9 % y en 2020 un 1,5 %, magnitudes compatibles con la creación de empleo", ha argumentado, al tiempo que se ha mostrado convencido de que la formación de un gobierno estable tras las elecciones generales "ayudará a afrontar este periodo". "Hay razones para pensar que después de una desaceleración como la de este trimestre, en 2020 tengamos un repunte de la situación económica", ha dicho.

Resultados trimestrales tras el ERE

CaixaBank obtuvo en los nueve primeros meses de 2019 un beneficio atribuido de 1.266 millones de euros, un 28,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

En su evolución incide el acuerdo laboral alcanzado en el segundo trimestre que supuso un gasto de 978 millones de euros (685 millones de euros netos). Sin este impacto, el resultado se incrementa un 10,4%, hasta los 1.951 millones.

El margen de intereses crece un 1,3%, hasta 3720 millones, mientras que las comisiones se reducen un 1,7% hasta 1.904 millones. En conjunto, los ingresos totales suman 6.610 millones, un 4,2% menos que hace un año.

Por lo que se refiere a los gastos, al margen del coste del ERE, los costes ordinarios rozan los 3.600 millones, un 38% más. De este modo, la eficiencia recurrente empeora en el último año del 53,2% al 56,2%.

La rentabilidad del capital (ROE) está en el 5,6% frente al 7,9% del mismo periodo de 2018. Por el contrario, el capital mejora del 11,5% al 11,7%.