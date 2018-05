Investigació en FGV: els sobrecostos de 14 milions en la compra de trens, a la porta dels jutjats

El PP valencià podria enfrontar-se a un nou front judicial relacionat amb presumptes sobrecostos en el marc de la compra de trens per a Metrovalència, entre els anys 2000 i 2007.

El consell d’administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) té previst reunir-se els pròxims dies (possiblement abans de final de mes) amb un punt a tractar que destaca sobre la resta: l’anàlisi de l’informe intern encarregat per a contrastar l’auditoria que ha destapat un munt d’irregularitats en l’etapa de màxim apogeu del PP al capdavant del Consell (amb Zaplana, Olivas i Camps com a presidents) i amb Marisa Gracia com a gerent, imputada en la causa de l’accident de metro.

Si es confirmen els resultats de l’auditoria i, per tant, s’hi observen fets constitutius de delictes, el consell donarà trasllat de tota la documentació bé directament a la Fiscalia o bé a l’Advocacia de la Generalitat perquè determine la via judicial més idònia.

Com ja va informar eldiario.es, l’informe destaca l’aparició de sobrecostos sense estar degudament justificats per un valor al voltant de 14 milions d’euros.

A més, la direcció de l’empresa no va aplicar a les adjudicatàries penalitzacions per valor d’1,3 milions d’euros pels retards en el lliurament de trens, els terminis dels quals en molts casos van ser modificats.

El document qüestiona també la compra l’any 2007 de 42 trens (22 de quatre vagons, més 20 cotxes remolcs intermedis) per un valor de 186 milions d’euros, ja que l’objecte del contracte de la compra dels trens era cobrir la prolongació de la Línia 1, i aquesta prolongació ni tan sols s’havia licitat.

El projecte esmentat es va presentar a les poques setmanes de l’accident de metro que va deixar 43 morts i 47 ferits i consistia a eliminar la revolta de l’accident (entre la plaça d’Espanya i Jesús) mitjançant la prolongació de la Línia 1 des de plaça d’Espanya fins a La Fe nova.

Una actuació que no solament no s’havia licitat en el moment de la compra dels trens, sinó que mai no s’ha executat.