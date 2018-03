L’estreta relació del presumpte director del màster de Cifuentes i la secretària del tribunal de la tesi de Camps

Enrique Álvarez Conde, el presumpte director del Màster de Dret Autonòmic que la universitat pública Rey Juan Carlos hauria regalat a Cristina Cifuentes, té una col·laboració molt estreta amb la catedràtica de la Universitat Miguel Hernández d’Elx Rosario Tur, secretària del tribunal que va aprovar la tesi doctoral a l’expresident de la Generalitat, Francisco Camps. A més d’aprovar-lo com a professora (el seu va ser un dels cinc vots) en va ser la fedatària, ja que el secretari o secretària del tribunal és qui dóna fe que tot s’haja fet correctament durant la defensa pública.

Tur i Álvarez Conde són coautors d’un llibre sobre dret constitucional, escriuen habitualment a quatre mans llibres (Derecho autonómico, Derecho constitucional, Las consecuencias jurídicass de la sentencia del Tribunal Constitucional), també en mitjans de comunicació, per exemple, en El Mundo o el diari Información, i imparteixen conferències conjuntament.

A més, Tur apareix com a membre de l’Instituto de Derecho Público que dirigeix Álvarez Conde i que pertany a la universitat pública Rey Juan Carlos, un institut en què també estan les tres professores contractades que van firmar l’acta del treball de final del màster de Cifuentes. També Tur és membre del grup de recerca Ágora que ell dirigeix en la mateixa universitat pública.

Com el màster de Cristina Cifuentes, la tesi de Francisco Camps, de la qual va ser secretària del tribunal Tur, també es va veure embolicada per la polèmica perquè va ser denunciada per plagi per Jorge Urdánoz, professor de la Universitat de Navarra. Urdánoz va denunciar que el treball de l’expresident de la Generalitat Valenciana havia copiat literalment paràgrafs seus, però també de la mateixa Rosario Tur. No obstant això, la catedràtica Tur no va denunciar que s’havien usat els seus texts sense citar-la.

Titulada Propuestas para la reforma del sistema electoral, la tesi doctoral de Camps, de 697 pàgines, va obtenir el 2012, poc després que el seu autor resultara absolt en el judici pel cas dels vestits que el va vincular a la trama Gürtel, un excel·lent cum laude en la Universitat Miguel Hernández, però va romandre en secret a petició del mateix polític valencià fins que al maig del 2016 l’expresident la va lliurar personalment en les Corts Valencianes. Una acció que es va produir quan la institució acadèmica va anunciar que anava a fer-la pública després d’un dictamen que instava a fer-ho del Consell de Transparència de la Generalitat.

Urdánoz va detectar fins mig centenar de fragments del text copiats d’articles i treballs d’autors a qui no se citava. La Universitat Miguel Hernández d’Elx va obrir una investigació sobre la tesi de Camps i va concloure que no hi hagué plagi, a pesar que un 11% del treball tenia coincidències amb els textos d’Urdánoz, Tur i altres experts. Segons la universitat, les coincidències no afectaven material protegit per drets d’autor.

La Universitat Rey Juan Carlos I i la Miguel Hernández d’Elx es van fundar el mateix any, el 1996, amb governs del PP en les comunitats autònomes respectives, i ambdós han acollit en els seus despatxos càrrecs relacionats amb el poder polític de torn.

Enrique Álvarez Conde va dir dimarts passat que no sabia qui era el tutor del treball de final de màster de Cifuentes i 24 hores després va comparéixer com a tutor. A més, se’l va presentar com a director del postgrau, però, com va publicar eldiario.es, des del febrer del 2012 desapareix de l’organigrama de la mateixa web de l’URJC i hi figura com a directora Cecilia Rosado.