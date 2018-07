Luis Rubiales desmiente "cualquier irregularidad" en la reforma de su casa y asegura no tener "ninguna deuda"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha desmentido haber cometido "cualquier irregularidad" a la hora de pagar la reforma de su domicilio en Valencia en 2015, obra que va a ser investigada por la justicia ante la posibilidad de haberla financiado con fondos de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), de la que en aquel momento era su máximo responsable.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Valencia ha incoado diligencias previas para investigar este caso a raíz una querella presentada por Miguel Ángel Galán, actual presidente de Cenafe Escuelas y que también intentó optar a la presidencia de la RFEF tras la inhabilitación de Ángel María Villar.

El juez quiere investigar si Rubiales, en su etapa como presidente de la AFE, encargó a una firma de arquitectura la reforma de su casa particular en Valencia y, según los hechos denunciados, cuando las obras ya estaban en marcha, supuestamente le trasladó a la arquitecta encargada del proyecto que tenía problemas con Hacienda y por ello le habría pedido que adelantara un dinero, más de 120.000 euros, que no habría sido abonado.

Supuestamente, Rubiales le comunicó a la arquitecta que no podía pagar la reforma y le dijo a la arquitecta que la única forma en la que podría pagarle es que imputara esos gastos a la AFE en condición de honorarios por el proyecto de la 'Casa de Futbolistas', que la asociación también encargó a este despacho de arquitectura.

Sin embargo, fuentes del entorno de Luis Rubiales han desmentido a Europa Press la existencia de "cualquier irregularidad" y que el actual presidente de la RFEF "abonó íntegramente" este dinero a dicha empresa.

"No tiene ninguna deuda, esa reforma se ha pagado de su cuenta particular y todo el cobro está justificado en el ámbito judicial", han añadido estas fuentes, que también han remarcado que la arquitecta que se menciona la información "está denunciada por varias causas".

AFE asegura que no financió "ninguna obra particular"

Por su parte, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha asegurado este lunes que no financió "ninguna obra particular" del que fuera su presidente ha resaltado igualmente que tampoco adjudicó a "ningún arquitecto/a" su proyecto de 'La casa del futbolista'.

"En relación con la noticia que afecta a unas diligencias penales instruidas contra Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por un presunto delito de administración desleal y unos supuestos hechos consistentes en el abono por parte de nuestra asociación de alguna cantidad para pagarle una obra particular, AFE desea dejar constancia que no ha financiado ninguna obra particular a Luis Rubiales", ha expresado la AFE en un comunicado.

Posteriormente, según el auto, y tras no haber podido supuestamente abonar la deuda a la arquitecta encargada, el exfutbolista le habría comunicado que la única forma en la que podría pagarle es que impute esos gastos a la AFE en condición de honorarios por el proyecto de 'La casa del futbolista'.

En este sentido, el sindicato ha aclarado igualmente que no había "adjudicado el proyecto 'La casa del futbolista' a ningún arquitecto/a". "AFE contrató los servicios de un despacho de arquitectura para la realización de una fase preliminar del citado proyecto, consistente en la redacción de un programa de necesidades y la presentación de posibles emplazamientos", ha señalado la entidad que preside David Aganzo.

"En consecuencia, de lo anteriormente expuesto puede deducirse con claridad que AFE no ha pagado cantidad alguna en beneficio de nadie, siendo rotundamente falso cuanto se da a entender en la noticia de referencia", ha sentenciado la Asociación de Futbolistas Españoles.