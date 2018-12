Nova cita del cicle Jazz a Poqueta Nit amb la presència de dos grans del jazz valencià. Quan dos músics de la mestria i l’estil del contrabaixista Javier Colina i l’eclecticisme, la inventiva i l’elegància del pianista Albert Sanz, unixen les seues forces per a enfrontar junts els seus standards brasilers favorits, es pot esperar un treball musical sorprenent i diferent dels altres. “Sampa” és el fruit d’eixe joiós encontre treballat en proves de so, dibuixat per melodies furtives, descobrint l’amor dels dos per la música brasilera. En definitiva un exquisit treball d’orfebreria i precisió per a contrabaix i piano i, una imatge de Brasil en visió captivadora, aventurera i genial. El 8 de gener al Palau de la Música.