Sota el títol ‘WENCES RAMBLA. 50 ANYS D’ABSTRACCIÓ PICTÒRICA’ es presenta l’exposició d’aquest artista castellonenc en complir-se 50 anys de la seua primera mostra. Els seus primers passos els va fer dins de l’informalisme per a passar, en els anys setanta, a desenvolupar una obra d’arrelament social dins de les coordenades d’una figuració de tall crític. A aquest període seguiria una fase en la qual la geometria es fa l’ama del quadre, no només com a entramat arquitectònic sinó com a desenvolupament cal·ligràfic. Ja en els noranta s’encaminaria cap a una obra d’abstracció màxima i explosió cromàtica vibrant, i en la qual el color sembla brollar de l’espai plàstic més que de la pintura aplicada a la tela, amb la qual cosa genera un univers cromàtic molt personal.

Fins al 20 d’octubre

Museu de Belles Arts de Castelló. Avinguda dels Germans Bou, 28. Castelló de la Plana

https://mbacas.ivc.gva.es/val/exposicions/exposicions-actuals/wences-rambla-50-anys-dabstraccio-pictorica