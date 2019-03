Las feministas de Valencia reclaman el cierre del CIE de Zapadores con motivo del 8M

Con el lema de 'No hi ha cap dona que siga il·legal' (No hay ninguna mujer que sea ilegal), las activistas feministas valencianas han trasladado sus protestas al centro de internamiento de extranjeros (CIE) ubicado en Zapadores (Valencia) para exigir el cierre de estas instalaciones.

Este acto se enmarca en una jornada reivindicativa que tendrá como colofón la manifestación prevista para esta tarde que recorrerá las principales arterias de la capital valenciana.

Activistas feministas frente al CIE de Zapadores, en Valencia