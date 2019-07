Aplazado por incomparecencia el juicio a dos policías que denunciaron en Elche a un hombre que les habló en valenciano

Este miércoles ha quedado aplazado el juicio por la denuncia del ilicitano Jafet Pinedo a dos agentes de la Policía Nacional que reflejaron en un acta de denuncia, tras dar el alto a este empleado de un restaurante que se dirigía a entregar un pedido con su bicicleta, que les había hablado en valenciano "aunque los agentes le piden que hable en castellano".

Finalmente se ha pospuesto para el próximo 18 de septiembre después de que los dos agentes citados para este miércoles en el juzgado de instrucción no hayan comparecido por motivos laborales.

El que sí que ha acudido a su cita fijada para las 10.30 horas ha sido Pinedo quien se ha mostrado resignado por el aplazamiento: "Al final tendremos que alargar el proceso, ha dicho. En el momento de su salida de los juzgados, cerca de las 11 horas, este exmiembro del grupo antimilitarista Tortuga se ha encontrado con el apoyo de unas 50 personas, entre las que estaban representantes de una decena de colectivos que en los últimos días han firmado un manifiesto de apoyo "al compañero Jafet".

"Rechazamos la intervención policial que, como la descrita, responde a causas poco claras y que atentan contra la dignidad de las personas y que vulnera derechos como el del trabajo o el de la expresión en la lengua propia", rezaba el comunicado firmado por, entre otros, Margalló Ecologistes en Acció d’Elx, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Elche y Crevillent, Tortuga, o Elx pel Dret a Decidir.

El presidente de la Associació Cívica per la Llengua El Tempir, Josep Escribano, también ha estado presente en la concentración de apoyo tras rechazar en un escrito hace unos días este suceso. Los policías "han mostrado una ideología clara y manifiestamente contraria a la igualdad lingüística porque, como servidores públicos, han de respetar los derechos de los ciudadanos", se podía leer.

La última entidad en sumarse ha sido la Plataforma per la Llengua, la autodenominada "ONG del catalán" que ha explicado este miércoles que "la denuncia de los policías contra Jafet Pinedo representa un incumplimiento flagrante del Estatuto Básico del Empleado Público, que deja bien claro que los cuerpos de seguridad, como funcionarios públicos, deben garantizar la atención al ciudadano en la lengua oficial que este solicite". Asimismo, esta plataforma ha incidido a su vez en que la denuncia en sí "representa una aplicación del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza".

La defensa de Pinedo entiende que los dos agentes han incurrido en abuso de poder, detención indebida, agresiones verbales y denuncia falsa. Los hechos se remontan al pasado 20 de junio cuando tras tener que adelantar con su bicicleta a dos coches policiales que carecían de distintivo policial y que estaban ocupando el carril bici les recriminó su actitud espetándole "En bon lloc esteu", siempre según Pinedo.

A continuación llegó el alto de los dos agentes a los que se dirigió en valenciano. "De forma alterada me dicen que deje de hablarles en valenciano, que si estoy provocándoles. Trato de decirles que hablar valenciano no es un elemento de confrontación y que quiero saber por qué me están parando", rememoraba.

Además de la cuestión de la lengua -acabó hablándoles en castellano- los policías reflejaron en su acta de denuncia que Pinedo le había insultado, algo que rechaza, y que carecía de documentación, cuestión ésta que explica este ilicitano porque no la llevaba encima en ese momento pero que les había facilitado su número de DNI en varias ocasiones.

Al final acabó siendo trasladado a la Comisaría de Elche donde a su vez recibió dos denuncias de la Policía Local por no llevar las luces reglamentarias de la bicicleta y por conducción temeraria.