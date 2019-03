Ninguna mujer en el jurado que decidirá cuál es la mejor falla de València

Nueva polémica a cuenta de la igualdad en las Fallas, en este caso por la ausencia de mujeres entre los nueve miembros del jurado que decidirán cuál es la mejor falla de la Sección Especial, y por tanto de València.

Según han explicado fuentes de Junta Central Fallera (JCF), las diferentes categorías pueden acogerse al sistema de elección que proponga el organismo, votado previamente por los presidentes de falla, o si al menos el 80% de las comisiones falleras de la sección lo acuerdan, pueden elegir su propio jurado.

Este ha sido el caso de la Federación de Fallas de Especial, que por unanimidad decidió elegir un jurado propuesto por las propias comisiones con un sistema de elección acordado por las mismas.

Al respecto, el presidente de la Federación, Santigo Ballester, ha explicado que cada falla proponía dos personas. En caso de que uno de los nombres propuestos generara dudas a alguna comisión, se podía vetar, en cuyo caso se proponía un suplente.

Una vez realizado el filtro y eliminadas las incompatibilidades, con la veintena de candidatos finales se realizó un sorteo del que salieron los nueve miembros del jurado.

Aunque Ballester ha preferido no cuentificar cuántas mujeres había en la veintena de candidatos, otras fuentes consultadas han afirmado que solo hubo cinco mujeres en el sorteo final tras haber sido vetadas otras cuatro que se habían propuesto (también hubo veto a hombres), de ahí la baja probabilidad de que hubiera un cierto equilibrio entre hombres y mujeres en el jurado.

Este miércoles, el concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, ha cargado contra la Federación de Fallas de Especial por la ausencia de mujeres en el jurado, algo que ha calificado de "inasumible": "Hay gente que quiere que vayamos hacia atrás", ha lamentado.

En un escrito en sus redes sociales, Fuset lamenta que "los 'machotes' amos y señores de la fiesta pueden insultarme todo lo que quieran en sus tertulias y redes sociales, por no callar, y una vez más mirarán el dedo y no la luna, pero a mí esa decisión me provoca una profunda tristeza y me ratifica en la necesidad de hacer una reflexión en voz alta sobre cómo podemos hacerlo mejor".

El edil ha recordado que ha intentado "hasta en dos ocasiones en la asamblea de presidentes cambiar ese sistema, proponer uno que garantice, ya no la paridad, sino una representación equilibrada, que todos los jurados tuvieran al menos un hombre y una mujer, que fueran mixtas. La asamblea legítimamente las tumbó, pero yo no me voy a cansar de decirlo", ha sostenido.

La reacción de la Federación de Especial no se ha hecho esperar. La entidad ha resaltado que todos tienen "el máximo respeto por la mujer" y ha pedido al edil que rectifique. Además, ha asegurado que la elección del jurado es por sorteo y que ha sido cuestión de azar el que no finalmente no haya presencia femenina.

Tras el cruce de acusaciones, tanto Fuset como Ballester se han reunido en un encuentro que ambos han calificado de cordial y en el que Fuset ha pedido a Ballester que elijan un nuevo jurado con criterios que garanticen la presencia de mujeres.

Ballester se ha comprometido a trasladar la propuesta a los diferentes presidentes de Especial, aunque ha considerado que es "complicado" que se vaya a modificar, entre otras cosas por las fechas, ya que la plantá de las fallas grandes es este viernes y el jurado debe hacer las valoraciones un día después.

El portavoz de la Federación ha lamentado la polémica y ha asegurado que "aquí ningún presidente es machista" y que solo se guían por la capacidad de la persona que entienden que va a valorar mejor los monumentos, independientemente del sexo.

Además, ha recordado que el año pasado "con el sistema de JCF también salieron todo hombres y no hubo ningún problema, y hace unos años, salieron siete mujeres y tampoco lo hubo".

Fuset ha lamentado que pese a que el 40% de los asistentes a los cursos para ser jurado son mujeres, 30 puntos más que hace cuatro años, al primar la experiencia, tendrán que pasar 15 años para alcanzar un equilibrio con el actual sistema elegido en la asamblea de presidentes.

El edil ha recordado que su propuesta se garantizaría un mínimo de un 33% de mujeres entre el jurado, aunque con posibilidades de llegar al 40%.

Con el actual, basado en los años de experiencia como jurado, tan solo podrá haber un máximo de un 20% de mujeres entre el jurado.