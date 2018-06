Podem reclama al Consell que paralice desalojos sin alternativa habitacional a las familias de La Coma (Paterna)

El grupo parlamentario de Podem ha presentado una proposición no de ley en las Corts Valencianes en la que solicita al Consell que paralice los desalojos sin alternativa habitacional a las familias de La Coma en Paterna (Valencia).

El diputado César Jiménez ha explicado que la lucha contra el drama de los desahucios en la Comunitat Valenciana "no ha avanzado al ritmo deseable" y en este sentido, ha destacado que queda “mucho para llegar a poder decir que hemos acabado con este problema o que se ha convertido en una cuestión residual”.

En este sentido, el parlamentario se ha referido a la situación de las viviendas de protección pública en el barrio de La Coma y ha advertido: “no compartimos las acciones que ha emprendido el Consell, ordenando una serie de desahucios en el parque público de vivienda sin garantizar primero una alternativa habitacional”.

Jiménez ha remarcado que no hay ningún motivo, "y así lo están reconociendo diferentes sentencias judiciales, para establecer como referencia temporal para facilitar la regularización de las familias que actualmente viven en una vivienda del parque público la misma fecha de entrada de este nuevo Consell, ya que la situación de haber ocupado una vivienda no debe ser una causa de exclusión de la solicitud de vivienda social, ya que la ocupación se ha producido por necesidad y además no es lo que contempla el articulo 155 del Reglamento de Vivienda”.

En este sentido, ha emplazado al Gobierno valenciano a ser “más humilde y reconocer que la mera entrada de un nuevo gobierno no ha implicado un cambio sustancial en el acceso a la vivienda a las familias en situación de exclusión social”.

El parlamentario ha insistido en que estos procedimientos están teniendo una especial incidencia en el barrio de La Coma, en Paterna. En el grupo Parlamentario de Podem "estamos trabajando en coordinación con la asociación ‘Crecer en la Coma’, que está apoyando al colectivo de familias afectadas para encontrar una solución en su situación de exclusión habitacional”, han explicado.