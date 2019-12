Los comentarios machistas de un edil socialista sobre Álvarez de Toledo: "¿Tiene un pene atravesado en la garganta?"

"Bona nit. Soc l'únic que veu que aquesta senyora té un piu amb collons i tot entravessat a la gola? (¿Soy el único que ve que esta señora tiene un pene con cojones y todo atravesado en la garganta?)". Éste es el comentario publicado en redes sociales por el edil socialista Ángel Mascarell, concejal de Cultura en Ador (Alicante), acompañado de una foto de la portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo.

Este comentario ha provocado que el PP haya pedido la dimisión del edil socialista, así como también ha generado el gran indignación en las filas populares. El senador Fernando de Rosa ha sido uno de los que se ha expresado a través de redes sociales: "El PSOE no puede tolerar y debe tomar medidas ante este comentario machista y misógino de su concejal de Ador".

El @psoe no puede tolerar y debe tomar medidas ante este comentario machista y misógino de su concejal de Ador.@populares@PPSenado@Abierto_PP@popularsvalpic.twitter.com/59sG6fmSU6 — Fernando de Rosa (@fernandoderosa4) December 13, 2019

Mascarell, por su parte, a través de su perfil de Facebook decía en referencia al PP de Ador y su petición de dimisión: "Tienen la piel muy sensible y quieren polémica para promocionarse políticamente, que es lo único que buscan. A ellos el pueblo les importa una mierda". E insistía: "Ahora cuando esta mujer [en referencia a Álvarez de Toledo] maltrata a las víctimas de género, cuando niega el 'no es no', callan como ratas".