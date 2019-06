El líder de Ciudadanos en Castilla y León apuesta por la abstención en la investidura de Sánchez: "Se trata de dar estabilidad al país"

El candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha defendido este martes la abstención se su partido en una futura investidura de Pedro Sánchez. "Se trata de dar estabilidad al país", ha afirmado. Igea ha comparecido ante los medios un día después de la Ejecutiva Nacional de Cs en la que fue uno de los cuatro miembros que se mostraron favorables a levantar el veto a Sánchez y a negociar. Su primera referencia ha sido para el ya exportavoz económico de su partido, Toni Roldán, que había comunicado su baja del partido poco antes de la reunión.

"Este es un momento para dar explicaciones", ha dicho al empezar. "Quiero agradecer a Toni Roldán su trabajo, su entrega y su amistad. Siempre estuvo conmigo en los momentos difíciles", ha reconocido de quien sale de Ciudadanos por su "giro a la derecha". "Comparto gran parte de su análisis", ha remarcado. A pesar de ello también ha repetido varias veces: "No voy a abandonar mi partido porque es un instrumento eficaz para hacer política".

Aunque Igea ha reconocido que Ciudadanos está en "la adolescencia", ha considerado que la actual es "una crisis necesaria para crecer". Además, ha presumido de que en su partido se pueden hacer críticas "sin temor a nada".

Para justificar su apuesta por la abstención de Ciudadanos en la investidura de Sánchez, Igea ha manifestado que "España se encuentra en una encrucijada" y que está "abocada a formar nuevo gobierno" y que ello no puede depender de "los nacionalistas".

Contra el apoyo de los nacionalistas a Sánchez

Igea propone "hacer a Pedro Sánchez una oferta pública que los españoles entiendan". "No vamos a hacer política de trinchera", ha insistido, y para ello hay que realizar "una oferta programática basada en la igualdad", de manera que Ciudadanos opte por la abstención que facilitaría la investidura. Pero el candidato de Ciudadanos en Castilla y León apunta a una condición: no tolerar un pacto con Bildu en Navarra. Ello, dice, no supondrá un cambio de opinión acerca de Sánchez, pero sí la necesidad de una defensa de "la igualdad de la nación, la igualdad de derechos, de regeneración y de lucha contra el nacionalismo". En ese sentido, Igea ha señalado que no puede ponerse "toda la carga de la prueba en Ciudadanos" y nada en el PSOE.

Un gobierno con nacionalistas, según el líder autonómico de Ciudadanos, no es algo "ajeno" a los intereses de Castilla y León, porque de ello también dependerán los presupuestos, y no se puede asumir el discurso de las balanzas fiscales, que es "profundamente insolidario" o una financiación autonómica "distinta y desigual". "El nacionalismo no sólo tiene un discurso tóxico, es que es perjudicial para Castilla y León", ha añadido. Para él, "pactar no es rendirse, pactar no es traicionar", y ha recordado el discurso de Miguel de Unamuno ante Millán Astray que él asume: "venceréis, pero no convenceréis".

Igea también ha criticado la "ausencia de autocrítica" entre los socialistas: "¿Hay algún Nart, algún Roldán en el PSOE?" ha preguntado. "No hay un sólo Toni Roldán, pero sobran unos cuantos Ábalos", se ha respondido. "Ciudadanos nació para la igualdad y la regeneración y me dirijo a los militantes: estén orgullosos de este partido que dice lo mismo en todos los pueblos de España. Es un partido de valientes", ha proclamado. Sobre las críticas, ha considerado que son inherentes a la orientación de Cs: "cuando estás en el centro, o te arrean de un lado, o te arrean del otro", ha dicho irónicamente.

En cuanto al pacto en la Junta de Castilla y León, Igea ha explicado que Ciudadanos "ha hecho lo que dijo que iba a hacer" y que por ello han elaborado un "programa conjunto con el PP". Sólo queda saber si el Partido Popular entiende que "no es el tiempo de otro gobierno del PP, de continuidad, sino de cambio real". Como ejemplo ha puesto las 100 medidas firmadas el pasado viernes con los populares, si bien ha reconocido que no está de acuerdo en el punto sobre seguir dando dinero público a empresarios condenados por corrupción si peligran empleos o la viabilidad de la empresa. "Peleé ese punto", ha dicho. Sin embargo, no tuvo éxito.

Igea se reunirá esta tarde con el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, para saber "si siguen pensando en sus propios cargos o en el gobierno". Por el momento, Francisco Igea será el portavoz de su grupo parlamentario, hasta que vea si el gobierno que se forma "es de cambio", y en tal caso se planteará si asume la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León. Pero para ello quiere un reparto paritario de responsabilidades, consejerías y portavocías.

"Llamaré a Tudanca si le dice a Sánchez que no pacte con los nacionalistas en Navarra"

Igea también ha dicho que no se ha reunido con el PSOE porque la dirección de Ciudadanos dijo que el socio preferente era el Partido Popular y que "es conocida" su postura al respecto, pero sin ahorrar críticas a los socialistas. "El PSOE lleva 30 años sentado esperando a que le caiga algo. Yo no sé cuál es la oferta del PSOE", ha dicho a pesar de la oferta para negociar que le hizo el líder autonómico, Luis Tudanca.

Aún así ha lanzado el guante: "Si Óscar Puente o Luis Tudanca dicen a Sánchez en la Ejecutiva de su partido que no se puede pactar con los nacionalistas en Navarra, seré yo quién les llame al día siguiente". "No se puede pactar con gente que justifica el asesinato de sus propios compañeros", ha insistido.

Sobre los pactos con Vox, considera que "no hay diferencias entre quienes pasean con antorchas y quienes hacen de 'El novio de la muerte' su himno" porque es "el mismo lenguaje y el mismo peligro". Así, ha definido como un disparate el acuerdo que se firmó entre Ciudadanos y Vox en Palencia. "Incumple lo acordado", ha zanjado.