La Junta de Castilla y León pide 11 y 4 años de cárcel para dos altos cargos del Gobierno de Herrera

En una nota de prensa en la que informa de sus calificaciones provisionales por el caso Perla Negra y asegura que no eran "altos cargos" y actuaron "a título particular" El Gobierno autonómico llegó a pedir varias veces el archivo de la causa por no sentirse perjudicada económicamente y ahora pide una responsabilidad civil de más de 16 millones de euros además de multas millonarias Omite los nombres de los acusados que formaron parte de la cúpula de Economía