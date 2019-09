Los colectivos LGTBI presentan su proposición de ley de Diversidad Sexual sin que Ciudadanos y PP que la llevan en su pacto, la apoyen

Ni Ciudadanos ni el Partido Popular han apoyado hoy a los colectivos LGTBI que han registrado en las Cortes de Castilla y León su propuesta de Ley de Igualdad Social y Diversidad Sexual. Aprobar esta ley es una de las condiciones del pacto de gobierno que firmaron ambos partidos, pero este miércoles, miraron hacia otro lado, y eso a pesar de Ciudadanos apoyó, en la pasada legislatura, el texto normativo que vuelve a registrarse ahora.

En apoyo de la iniciativa sí estaba el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos, UPL y Por Ávila) con la excepción del único procurador de Vox.

La intención de estos colectivos es que sea de las primeras que se tramite y no se repita el atasco de trámites parlamentarios que dejó morir la propuesta con la legislatura. Por ello, han pedido a los grupos políticos que apoyen el registro. "La ley ya se ha retrasado cuatro años y no puede esperar más tiempo para garantizar derechos básicos como la sanidad de las personas trans, protocolos para menores trans o contra el acoso escolar por diversexfobia, medidas contra las agresiones al colectivo o asignaturas que aborden la diversidad sexual y los derechos humanos en las aulas", explicaron.

El presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, Ignacio Paredero, ha agradecido la presencia de los partidos que apoyan la proposición y ha afirmado que les gustaría que se sumase el resto aunque tiene claro que no se deben recortar los derechos y no aceptarán "pasos atrás" después de haber negociado y acordado durante cuatro años la ley.

¿Por qué Ciudadanos no ha apoyado el registro de la proposición? La portavoz en las Cortes, Carlota Amigo, cree que el texto que ya se consensuó con Ciudadanos y con el resto de partidos en la anterior legislatura "se puede mejorar" y además hay que "buscar el consenso con otras formaciones". Amigo ha garantizado que la ley saldrá adelante y que tendrá el apoyo del PP. Sin embargo, Amigo también apuntó a la ley nacional que se presentó en el Congreso y que los letrados estudian aún porque tiene "visos de ilegalidad" y "hay muchas cosas que revisar".

Aunque Amigo ha reconocido que tiene ver el texto, sí se ha referido a "abrirlo" a más profesionales de la educación o de la sanidad que aporten ideas para mejorarlo.

La idea no ha convencido a Paredero, que en declaraciones a eldiario,es ha comentado que no entiende "por qué Ciudadanos se ha echado atrás y no quiere apoyar la ley" a pesar de que es la misma que pactó con los colectivos en la anterior legislatura. "Nos dan bastante miedo algunas de las cosas que se están planteando como que hay que abrir nuestra ley para que participen una serie de colectivos que no sabemos quienes son, esperamos que no opine gente que está en contra de nuestros derechos y por supuesto tenemos claro que una ley de derechos para nuestro colectivo lo que tiene que hacer es garantizarlos, es fundamental", precisó. Sobre el "consenso" que busca Amigo, Paredero matizó que habría que ver hasta dónde llega. "Si por el consenso se supone que se van a recortar nuestros derechos, nos vamos a oponer, no nos sirve si no garantizan nuestros derechos, como que los menores transexuales tengan protocolos, la sanidad de las personas transexuales...cosas que sabemos que el Partido Popular no quiere, así que vamos a ver que sucede. Pedimos a Ciudadanos que reflexione y que se mantenga en el texto que apoyó en la anterior legislatura", zanjó.