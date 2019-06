El PSOE lamenta que Ciudadanos use Castilla y León como moneda de cambio para Madrid

El líder del PSOECyL, Luis Tudanca destaca que Cs no se reúne con su partido en esta comunidad pero sí en todas las demás donde se requieren acuerdos de gobernabilidad Augura que Francisgo Igea podría hacer el mismo papel que su antecesor en el grupo parlamentario firmando acuerdos de regeneración que no se van a cumplir "A mí Pedro Sánchez no me ha dicho cómo tengo que hacer la campaña ni con quién tengo que pactar"