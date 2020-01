El PSOE denuncia la opacidad y la obstrucción del PP y Ciudadanos en la comisión de investigación de la Trama Eólica, Perla Negra y sedes en el exterior

La constitución de la comisión de investigación sobre los casos Trama Eólica, Perla Negra y sedes en el exterior han consistido en "más de lo mismo", según la secretaria de Organización del PSOE y vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, Ana Sánchez, que ha denunciado la "obstrucción y opacidad" de PP y Ciudadanos, los dos partidos que gobiernan la comunidad en coalición.

Sánchez, en declaraciones a los medios, ha explicado que en la legislatura anterior, con la misma comisión en marcha, Ciudadanos propuso que fuese presidida por el parlamentario socialista José Francisco Martín. Sin embargo, este miércoles Cs ha cambiado de idea y ha propuesto que la presidencia recaiga en uno de sus procuradores, José Ignacio Delgado. "Al pasar de ser Ciudadanos a ser Ciudadanos del Partido Popular han cambiado de opinión y se han autopropuesto", valora Sánchez, para quien esto supone empezar igual que se acabó: "No tienen interés en que sepamos la verdad".

La vicepresidenta segunda del Parlamento de Castilla y León ha recordado que en la anterior legislatura el PSOE recurrió en amparo al Tribunal Constitucional al paralizarse la comisión durante más de dos años. La sentencia fue muy clara: el PP vulneró el derecho de participación política de los socialistas e instó a que se retomase la comisión pocos meses antes de que se disolviesen las Cortes. La comisión había entrado en punto muerto, sin que se fijase un listado y un calendario de comparecencias, cuando el PSOE solicitó la del entonces presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera.

La comisión agrupa tres presuntos casos de corrupción en los que se estudiará todo el procedimiento de adjudicación e implantación de los parques eólicos en Castilla y León, la adquisición de terrenos en Portillo (Valladolid) para la construcción de un polígono empresarial y la del edificio conocido como Perla Negra, y la adjudicación de la gestión de sedes de la Junta de Castilla y León en el exterior por parte de empresarios de la comunidad.

Sánchez ha asegurado que millones de euros "no se invirtieron en Castilla y León" sino que "fueron a los bolsillos de altos cargos del Partido Popular", que "no ha querido nunca que se sepa la verdad" y que en este momento cuenta "con sus socios y cómplices de Ciudadanos del Partido Popular". "Vamos a dejarnos el alma para que los castellanos y leoneses sepan qué se hizo con su dinero y por qué no fue a educación, a sanidad, a la creación de empresas", ha asegurado.

El PSOE presentará "una contundente lista de comparecientes" con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, "a la cabeza". "Veremos qué hace Ciudadanos del Partido Popular, que en la legislatura pasada afirmaba, y así está escrito en todas las hemerotecas, que Alfonso Fernández Mañueco estaba implicado –en la Trama Eólica–, veremos en la siguiente sesión si tienen interés en que se sepa la verdad sobre un Partido Popular asolado por los casos de corrupción".

Uno de los casos que se investigará será el de las sedes en el exterior que la Junta de Castilla y León implantó en lugares como Santiago de Chile, Bélgica, Miami, Bruselas o Panamá. Sobre estas últimas, eldiario.es publicó una extensa investigación que reveló cómo estas sedes, algunas de ellas secretas, fueron puestas en manos de empresarios de la comunidad a cambio de importantes partidas económicas. La Junta no solo ocultó la existencia de algunas sino que aún no ha explicado por qué decidió pagar importantes cantidades a empresarios para que las administrasen y actuasen como "consultores".

El PP defiende que presida Ciudadanos porque es un momento político "distinto"

El procurador del PP, Salvador Cruz, ha recordado que las comisiones que se ponen en marcha este miércoles son "fruto del acuerdo del gobierno de coalición". En cuanto a las declaraciones de Sánchez, Cruz ha comentado que "la incoherencia" del partido socialista se pone de manifiesto cuando Sánchez pone de manifiesto que "lo prioritario" es que comparezca Fernández Mañueco cuando en la anterior legislatura "en ningún caso se pidió" por parte del PSOE y sí por Ciudadanos. Según Cruz, el presidente de Castilla y León "nada puede aportar" si bien él está dispuesto a comparecer. "El partido socialista siempre va a estar en contra porque intenta tapar la vergüenza del gobierno que se va a constituir en las próximas fechas", ha lamentado el procurador del PP. Sobre el caso Perla Negra, el edificio de Economía con un sobrecoste millonario, un concurso amañado y unos constructores beneficiados, Cruz ha comentado que las responsabilidades se han delimitado judicialmente en "altos cargos puntuales" de la Junta de Castilla y León. Añadió además que "se ha delimitado que no hay responsabilidades en el caso de las sedes en el exterior", obviando que el juzgado que instruye la causa admite que no ha habido "tiempo" de avanzar en esa investigación, no que no existan presuntos delitos.

Sobre el hecho de que la presidencia haya recaído en Ciudadanos y no en el PSOE como se propuso inicialmente, Cruz ha defendido que se trata de "momentos políticamente distintos", ya que Ciudadanos formaba parte de la oposición y ahora está "en un gobierno de coalición"

Este miércoles se ha constituido también una comisión sobre la gestión de los Fondos Miner que también presidirá Ciudadanos de la mano de Inmaculada Gómez. En declaraciones recogidas por Europa Press, ambos presidentes se han comprometido a dotar de "agilidad" a las comisiones y se han marcado como objetivo mantener una primera reunión "cuanto antes" tras la constitución para fijar un calendario de trabajo de cara a los próximos meses.

Así, José Ignacio Delgado ha insistido en que su objetivo es recuperar "el tiempo perdido" que, a su juicio, "ha sido mucho" durante la pasada legislatura con el fin de fijar un calendario "ágil" para "devolver la confianza a los ciudadanos de Castilla y León". Como presidente de la Comisión ha asegurado que su intención es que comparezca ante la misma todo aquel que los grupos soliciten y ha recordado que fue Ciudadanos el que durante la pasada legislatura solicitó la comparecencia del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por lo que, como ha precisado, "se volverá a pedir".

En este sentido, ha reiterado el compromiso de la formación naranja con la transparencia y ha considerado que en este asunto es necesario "dar luz de una vez por todas".

La procuradora de Podemos Laura Domínguez, también presente en esta Comisión, ha considerado que en el seno de la misma "no va a cambiar nada" y ha pedido al PP y a Ciudadanos que sepan diferenciar las responsabilidades judiciales con las políticas, al tiempo que ha confiado en que "no se vuelva a bloquear".

En la comisión que investiga la gestión de los planes del carbón está también presente como miembro del Grupo Mixto el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, quien ha lamentado que Ciudadanos no haya apostado por procuradores de León, como es la portavoz del Grupo, Ana Carlota Amigo, para formar parte de la misma. "Habría sido un guiño a las comarcas más afectadas", ha defendido Santos.

De este modo ha avanzado que dentro de su lista de comparecientes aparecerán los consejeros de la Junta que se responsabilizaron de las carteras pertinentes en el momento del reparto de los fondos, así como ministros del gobierno y ha considerado que sería "terrible" que esta Comisión se convirtiera en un "desfile de alcaldes".