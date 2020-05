Igea dimitiría si se tomaran decisiones contra criterios epidemiológicos y sanitarios para la desescalada

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha garantizado que dimitiría de su cargo en la Administración regional si se tomaran decisiones en contra de criterios epidemiológicos y sanitarios para abordar la desescalada en la Comunidad, en la que se ha propuesto el paso a la Fase 1 en su totalidad para el próximo lunes sin "ningún tipo de presión".

En la rueda de prensa posterior la Consejo de Gobierno en el que Igea ha comparecido junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha insistido en que el cambio de fase en todas las provincias de la Comunidad es la consecuencia de la situación epidemiológica favorable para avanzar en la desescalada de todas las zonas básicas de salud. "No se cambia de fase por presión política", ha aseverado.

Así, ha insistido en que en esta situación no existe dicotomía entre salud y economía. "Si no somos rigurosos no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo, mantenemos nuestro esquema de seguimiento o vigilancia zona por zona, eso nos asegura compromiso con lo pequeño, con lo municipal, es mucho más seguro", ha defendido Igea sobre el control en zonas básicas de salud.

El vicepresidente ha reiterado que todas las medidas se han adoptado a través de un acuerdo de todo el Gobierno. "Aquí no dimitirá la directora de Salud Pública dimitirá el vicepresidente si se adoptara una decisión contra criterios epidemiológicos". "Nadie lo ha planteado y este que les habla pone su puesto en ello", ha aclarado.

No obstante, Igea ha señalado que la situación generada por el COVID-19 genera un escenario de "gran incertidumbre". "España ha perdido 30.000 personas, 3.000 de ellas en Castilla y León, la pérdida más dura", ha insistido el vicepresidente, quien ha señalado que un "error en la desescalada" situaría a España como el país con "peores condiciones" en esta crisis.

"Hay que tomar decisiones con rigor científico y se aprende de lo sucedido, una desescalada acelerada, un rebrote en Castilla y León o en otra Comunidad serio revés para todo el país, el impacto económico de eso sería irrecuperable, no existe dicotomía entre salud y economía", ha insistido.

En este sentido ha defendido que desde la Junta se mantiene el esquema de "seguimiento" y "vigilancia" por zonas de salud. "Es mucho más seguro", ha defendido, tras lo que ha puesto como ejemplo la formación de un puzle. "Creemos que en ese puzle es mucho mejor que haya muchas piezas porque permite quitar piezas pequeñas pero se puede ver el conjunto", ha señalado.

En este punto, Igea ha agradecido la labor y colaboración de entidades locales y asociaciones de empresarios. "Si no salimos juntos no saldremos ninguno, vivimos algo que no se ha vivido en UE desde 1918, es peor que la gripe española, vivimos un momento que quedará en las páginas de la historia y todos quedaremos retratados en ella", ha defendido, tras lo que ha insistido en que es la hora de la "política con mayúsculas".

Por su parte, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha recordado que el próximo lunes todas las provincias de la Comunidad pasarán a Fase 1 y que las 26 que alcanzaron este avance el 11 de mayo alcanzarán ya la Fase 2. "Teniendo en cuenta unidad de seguimiento las zonas básicas de salud nos dan cierto nivel de seguridad", ha señalado.

No obstante, ha insistido en que la propuesta será evaluada esta tarde en la reunión bilateral con el Ministerio, donde Castilla y León planteará también varias dudas en torno a la movilidad entre zonas y provincias.

De este modo y ante el cambio de Fase, Casado ha advertido de que arranca una "semana crucial". "Siempre hemos apostado por la prudencia, esta semana es especialmente importante, hagámoslo con prudencia, no lo podemos estropear, tenemos que trabajar todos, no es la labor de un gobierno, es la labor de todos y cada uno de nosotros", ha concluido.

"Nueva normalidad"

El vicepresidente de la Junta ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que una de las características de la "nueva normalidad" es "que no hay fechas", ya que todo depende de cómo evolucione la situación epidemiológica en la Comunidad. "En principio la evolución es buena pero hoy mismo una de las Comunidades que pasaron ha Fase 1 ha detenido su avance, como es Valencia", ha explicado.

De este modo, ha señalado que las fiestas y las verbenas "no serán lo mismo durante una temporada", un punto en el que ha señalado que la "nueva normalidad" se vivirán hasta que haya una vacuna para vencer la pandemia.

Durante este tiempo serán necesaria la distancia social y la higiene. "No es una buena idea compartir el vaso del cachi, las cosas no van a ser iguales", ha zanjado.