Una treintena de funcionarios sindicalistas boicotean un acto de campaña de Ciudadanos en Zamora

Ciudadanos ha denunciado que ha sufrido un escrache esta mañana en la capital de Zamora, en la que una treintena de miembros de UGT, CCOO y CSIF han impedido la celebración de un acto de campaña en la plaza de la Constitución. Actualmente la Junta de Castilla y León y los sindicatos están negociando la implantación de las 35 horas semanales entre los funcionarios.

El miembro del Comité Ejecutivo Nacional y vicepresidente del Gobierno autonómico, Francisco Igea, ha afirmado: "Este escrache es como algunos entienden el respeto a la campaña electoral. Somos una administración responsable y vamos garantizar a los ciudadanos la calidad y la prestación de los servicios".

Igea ha explicado que si cedieran ante las presiones por estar en campaña "no serían una administración responsable" y ha tranquilizado a los ciudadanos de Castilla y León porque "pase lo que pase, se van a garantizar la asistencia sanitaria, del resto de los servicios públicos y se va a mantener la calidad del trabajo de los excelentes trabajadores de la Comunidad hacen en esta región".

Hoy hemos sufrido un episodio de acoso en un acto electoral de @CiudadanosCs . No importa. No les mentimos entonces y no lo haremos ahora. Vamos a cumplir nuestras obligaciones con los ciudadanos y con nuestros excelentes trabajadores públicos . Ni irresponsables, ni demagogos pic.twitter.com/cVbaBzO4l6