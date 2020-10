Guía visual del millón de casos de coronavirus en España: así hemos llegado hasta aquí

Cargando... ⎯ 50.000 casos ⎯ 100.000 casos ⎯ 150.000 casos ⎯ 200.000 casos ⎯ 250.000 casos ⎯ 300.000 casos ⎯ 350.000 casos ⎯ 400.000 casos ⎯ 450.000 casos ⎯ 500.000 casos ⎯ 550.000 casos ⎯ 600.000 casos ⎯ 650.000 casos ⎯ 700.000 casos ⎯ 750.000 casos ⎯ 800.000 casos ⎯ 850.000 casos ⎯ 900.000 casos ⎯ 950.000 casos ⎯ 1.000.000 casos ⎯ Por encima de aquí, los casos que detectamos solo en la última semana ⎯ Hasta aquí, los que se han confirmado en China 🇨🇳 desde que empezó la pandemia ⎯ Casos confirmados en las últimas 2 semanas ⎯ Hasta aquí, los 180.000 casos confirmados solo en Catalunya ⎯ 240.000 casos confirmados en la 1ª ola ⎯ Hasta aquí, los casos confirmados solo en Madrid ⎯ Los 440.000 casos confirmados en Italia 🇮🇹, el país europeo que dónde llegó más rápido la primera ola ⎯ Hasta aquí, los casos confirmados de Madrid y Catalunya ⎯ Hasta aquí, los 540.000 contagios detectados en Irán 🇮🇷 ⎯ Hasta aquí, los casos confirmados en Reino Unido 🇬🇧 ⎯ Y aquí, los casos confirmados hasta el 1 de octubre en España ⎯ Y aquí, los casos confirmados hasta el 1 de octubre en España Más de un millón de personas han sido diagnosticadas de Covid-19 desde el inicio de la epidemia en España. Esta cifra representa un 2% de la población española. Cada punto que ves representa un caso confirmado de coronavirus en España Estos casos solo muestran una parte del total de personas que han pasado el virus desde el inicio de la epidemia: las que han sido confirmadas con una prueba de laboratorio Es decir, no están incluidas todas las personas que pasaron el virus con síntomas leves o sin síntomas entre febrero y junio y los infectados que no detectó el sistema de rastreo en la segunda ola En la primera ola (hasta el 21 de junio) se confirmaron 240.000 casos en España, aunque seguramente fueron muchos más. El estudio de seroprevalencia, que midió la presencia de anticuerpos en la población, indicaba que solo habíamos detectado 1 de cada 10 contagios. Con el fin de la desescalada y el estado de alarma, el Gobierno llamaba a finales de junio a "salir a la calle" y "reactivar la economía". Por esas fechas, apenas se detectaban 2.500 casos cada semana. "Hemos vencido al virus", afirmó Pedro Sánchez. Hasta el 1 de agosto se habían confirmado 290.000 casos en España. Solo 40.000 más desde el final del estado de alarma. En la primera ola apenas veíamos la punta del iceberg: los casos más graves o con síntomas claros. Desde el inicio del verano, la capacidad de detección y la mayor disponibilidad de pruebas nos muestran una foto mucho más real de los contagios del virus. Con esta mayor detección, la tendencia cambió en las primeras semanas de agosto. En apenas dos semanas se añadieron 100.000 casos al total de contagios detectados durante la epidemia. Uno de cada cuatro positivos en el verano fueron entre personas de 15 y 29 años, donde se registraron los mayores brotes relacionados con los temporeros y el ocio nocturno. A 1 de septiembre, se habían detectado medio millón de casos en toda España desde el inicio de la epidemia. Más de la mitad de ellos corresponden ya a la segunda ola. "La cosa no va bien, cada día tenemos más transmisión", reconocía Fernando Simón en la rueda de prensa. Con las cifras de principios de septiembre, España se convertía en el segundo país de Europa (tras Rusia) que superaba el medio millón casos confirmados en el continente. Se han necesitado 6 meses de epidemia para alcanzar esta cifra. A mitad de septiembre, la segunda ola se acelera en Madrid y la cifra total de contagios en España ya suma más de 600.000 casos detectados por prueba biológica. La situación en Madrid se descontrola y el Gobierno de la Comunidad aplica restricciones en 37 zonas de salud de la capital. A 21 de septiembre, los contagios de Madrid suponían el 40% de los que se registraban diariamente en España. A finales de septiembre llegamos al primer pico de la segunda ola en la que se detectaban más de 11.000 casos al día. Aproximadamente, los que se muestran entre las siguientes dos líneas. Casos en un solo día a finales de septiembre Empezamos el mes de septiembre con 470.000 casos. Apenas 30 días después, ya habíamos superado la marca de 770.000 positivos desde el inicio de la epidemia en España. En la primera ola, el confinamiento ayudó a aplanar la curva con velocidad. Tres meses después del inicio de la segunda, todavía no hemos llegado a una meseta. En la primera semana de octubre, la epidemia daba un respiro y se mostraban señales de haber controlado la velocidad de propagación del virus gracias principalmente a la bajada de Madrid. El 13 de octubre se notificó la menor cifra de contagios en un día desde finales de agosto: 7.000 casos confirmados. 7.000 casos nuevos el 13 de octubre Todo era un espejismo: apenas una semana después, con la mitad de los países europeos en la segunda ola de la pandemia, los casos volvían a subir con fuerza en casi todas las comunidades. Ya superamos los 900.000 casos confirmados en España. Récord de casos en un día: 17.000 El 21 de octubre, día que llegamos al millón de contagiados en España, alcanzamos el récord absoluto de casos notificados en un solo día desde el inicio de la epidemia: 17.000 nuevos contagios. Un recórd provisional, ya que los casos siguen al alza y hemos sumado 230.000 nuevos casos en las últimas 3 semanas. Récord de casos en un día: 17.000

Este 21 de octubre España ha llegado al millón de casos diagnosticados de coronavirus. En concreto, ha superado esa barrera con exactamente 1.005.295 contagiados registrados, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Ochos meses después de que se detectara el primer positivo, el 31 de enero, llegamos a esta cifra que en realidad es mucho mayor. Por ejemplo, no incluye a quienes pasaron la enfermedad pero que no pudieron hacerse una prueba diagnóstica o lo casos sintomáticos o con síntomas muy leves. El estudio de seroprevalencia calculó que en la primera ola se habían contagiado cerca de 2,4 millones de personas. Desde entonces no tenemos cifras de la presencia de anticuerpos en la población.

Más allá de la cifra de diagnósticos se esconde el dato más trágico de esta pandemia, las 35.000 pesonas que han fallecido con una prueba positiva de coronavirus, según el registro del Ministerio de Sanidad. De nuevo, se trata de una cifra inferior a la real ya que no incluye a todas las personas que fallecieron en residencias y sus casas entre marzo y mayo con síntomas compatibles con la Covid-19, pero sin comprobarse con una prueba de laboratorio.



Cargando... Cada punto que ves representa a una de las 34.366 personas que han fallecido con coronavirus confirmado en España Esta cifra no incluye a las miles de personas que fallecieron con síntomas compatibles pero que nunca fueron testados con una prueba de laboratorio, principalmente entre marzo y abril



Además de los fallecidos, en España ya contabilizamos a 165.000 personas con un positivo por Covid-19 y que tuvieron que ser hospitalizadas. Este dato da pistas sobre la parte de la población que tuvo que sufrir síntomas más graves. Muchos siguen viviendo secuelas de la enfermedad muchos meses después del contagio: Anosmia, fibrosis pulmonar, lesiones cardíacas.



Cargando... Cada punto que ves representa a una de las 165.049 personas que han sido hospitalizadas y dieron positivo en una prueba de Covid-19 Solo los hospitales de Madrid y Catalunya acumulan la mitad de estas personas que necesitaron hospitalización desde el inicio de la pandemia Estas cifras están infraestimadas ya que solo incluyen los casos hospitalizados notificados a través del sistema SiVIES y pueden tener retrasos o fichas de casos en las que nunca se incluyó la fecha de hospitalización. La mayoría de estos pacientes que necesitaron una cama hospitalaria fueron diagnosticados en la primera ola. Hasta el 21 de junio se habían notificado 125.000 personas hospitalizadas. ⎯ 125.000 hospitalizados en la primera ola (hasta el 21 de junio)



No existe una fecha exacta de inicio o fin de las distintas oleadas de coronavirus. Para delimitarlas de alguna forma, en este análisis hemos fijado la primera ola hasta el 21 de junio, cuando decayó el estado de alarma declarado el 14 de marzo. Esta primera ola alcanzó su pico de los meses de marzo-abril. Después de tres meses de confinamiento estricto, logramos aplanar la curva hasta detectar muy pocos nuevos casos diarios.

A partir de entonces, la curva de contagios prácticamente no ha dejado de crecer. Es lo que hemos considerado como segunda ola: el periodo que abarca desde el fin del estado de alarma hasta hoy. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en primavera, y a pesar de batir con frecuencia los récords de nuevos casos diarios, aún no hemos alcanzado el pico de esta segunda sacudida. De ahí que los expertos no se decanten tanto por una nueva "ola" sino más bien por una "meseta inestable" de contagios durante el otoño.



Evolución de la la curva de nuevos casos y fallecidos en España Evolución del número de nuevos casos y fallecimientos diarios en España. Los casos se muestran por fecha de inicio de síntomas o por fecha de notificación y para los fallecidos por fecha de defunción. Haz clic para ver el detalle Casos Muertes



El siguiente gráfico muestra cómo ha aumentado el número de contagios en relación con la población de cada comunidad autónoma entre la primera y la segunda ola. De un lado, los casos acumulados desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de junio; de otro, los casos que ha habido en cada comunidad desde entonces.







La tendencia que muestra esta comparación es que, en general, aquellas comunidades con mayor incidencia en primavera han sido también las más afectadas por el virus desde el verano hasta ahora, con Navarra, Madrid y Aragón a la cabeza.

En el extremo contrario del ranking se encuentran las comunidades de Asturias, Canarias y Galicia. Fueron de las que menos casos por 100.000 habitantes registraron hasta junio, y son en las que menos ha aumentado esta proporción desde entonces.