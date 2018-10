"Negra fea bastarda": los insultos racistas a una mujer en un vuelo de Ryanair acaban con ella cambiándose de asiento

Un vídeo publicado este sábado en YouTube y que se ha viralizado ha captado una escena racista en un vuelo de Ryanar que cubría el trayecto de Barcelona a Londres el pasado viernes.

En las imágenes captadas por David Lawrence, que luego publicó en sus redes, se ve como un pasajero blanco increpa con insultos racistas a una mujer negra que se sienta a su lado en el vuelo. "Negra fea bastarda" o "no me hables en un idioma extranjero, vaca fea estúpida".

El hombre siguió con sus amenazas, gritándole que "si no te vas a otro asiento, yo te pondré en otro asiento". El personal de la compañía irlandesa decidió entonces que fuera la mujer insultada, y no el hombre que le lanzó los gritos racistas, quien debía cambiarse de asiento. En el vídeo se oye como hay pasajeros que piden a Ryanair que expulsen al hombre del vuelo.

Tras el revuelo generado por el incidente, la reacción oficial de Ryanair ha llegado a través de un tuit en su perfil oficial, en el que aseguran que tienen conocimiento del vídeo y que han denunciado todo lo sucedido a la Policía de Essex.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police