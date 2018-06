El barco de la ONG Lifeline espera instrucciones de Italia con 224 rescatados a bordo

El barco de la ONG alemana Lifeline con 224 personas rescatadas a bordo que se encuentra en el Mediterráneo Central aún no ha recibido ninguna instrucción por parte de las autoridades italianas, según ha asegurado a Efe el portavoz de la organización, Axel Steier.

Este jueves, el ministro de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), aseguró que había ordenado que los 224 rescatados fueran trasladados a barcos de la Guardia Costera y que la embarcación de la ONG fuera conducida a un puerto en Italia para ser investigada.

Mientras tanto, durante la noche, los cooperantes han participado en el rescate de otros 113 migrante, que ahora se encuentran en un buque mercante, añadió el portavoz. "No tenemos ninguna noticia. No se ha producido el transbordo de los inmigrantes y tampoco nos han llamado para asignarnos un puerto seguro", subraya Steier.



La ONG ha explicado que socorrió a estas personas que se encontraban en dificultad frente a las costas de Libia, mientras que Italia les acusa de no haber obedecido a las órdenes de las Guardia Costera italiana y los agentes libios que les pidieron que esperasen porque estaba llegando un barco del país norteafricano.



El ministro italiano del Interior, Matteo Salvini, había asegurado que las ONG "no tocarán suelo italiano" en referencia a este nuevo caso de Lifeline y tras el rechazo del Aquarius y los 630 migrantes que llevaba a bordo y que finalmente desembarcó en Valencia (España) tras el ofrecimiento del Gobierno español.

Este viernes, Salvini ha publicado un mensaje en Twitter en el que afirma que la nave de Lifeline "está ahora en aguas de Malta" y que ha pedido a las autoridades maltesas "que abran sus puertos por seguridad de la tripulación y los pasajeros". " Esta claro que esta nave será después confiscada y su tripulación detenida. Nunca más en el mar para traficar", agregó", ha apostillado el líder ultraderechista.

Por su parte, Toninelli explicó este jueves que los 224 rescatados serían trasladados a barcos de la Guardia Costera y que la embarcación de la ONG quedaría inmovilizada en Italia para ser investigada. Toninelli grabó un mensaje en la red social Facebook y leyó un comunicado del Gobierno holandés en el que asegura que esa nave "porta ilegalmente la bandera holandesa" y por tanto sería requisada y llevada a puerto.

Sin embargo la ONG alemana ha publicado en las redes sociales los documentos que prueban que la embarcación está efectivamente registrada en Holanda en fecha 19 de septiembre de 2017 y con validez hasta 2019.

Our ship sails under the Dutch flag which can be proven by this registration confirmation. pic.twitter.com/BHtE1DyjqG — MISSION LIFELINE (@SEENOTRETTUNG) 21 de junio de 2018



Salvini reiteró su posición en la noche de este jueves durante un mitin en Terni (centro de Italia) al afirmar que "se trata de un barco pirata" y que no llegará a los puertos italianos y les invitó a ir a Malta "que está más cerca". Si llegan a Italia "les confiscamos el barco y les procesaremos por favorecer la inmigración clandestina", agregó.

"La Guardia Costera italiana les ha escrito para que no se movieran, que se ocupaba Libia, pero estos desgraciados, incluso poniendo en peligro la vida de los inmigrantes en estos botes, no han escuchado a nadie y han intervenido cargando su cantidad de carne humana a bordo", dijo este jueves Salvini.